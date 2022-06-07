Умная теплица. Как вырастить урожай на даче, находясь за тысячу километров?
Новости Беларуси. 425 компаний из разных стран под одной крышей: «Белагро-2022» официально открыт. Как и в 2021 году, площадкой проведения стал «Великий камень». География участников обширна: Китай, Россия, Германия, Польша, Таджикистан, Монголия, Ирак, Никарагуа и Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельными блоками представлены предприятия десятков областей России. Что сегодня еще является идеей и что мы уже в ближайшее время увидим в новой сельхозтехнике? На все эти вопросы можно найти ответы, например, на открытой площадке.
Десятки павильонов, сотни гостей и тысячи эмоций – все в материале Кристины Сущени.
Кристина Сущеня, корреспондент:
25 километров от Минска – и мы попадаем в Великий камень – место проведения самого масштабного аграрного форума на постсоветском пространстве «Белагро-2022». Вот главный ориентир при въезде, ну а нам чуть дальше: проспект Пекинский, 29.
Кристина Сущеня:
Высоко сижу – далеко гляжу. Выставку «Белагро» и правда видно издалека по габаритам. Сперва вы попадаете на открытую площадку, где представлено более 200 экспонатов современной техники.
А об этом стенде можно сказать: следуя трендам времени. Такая экоупаковка для овощей. Сколько за минуту можно таких экоупаковок сделать?
Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГП «Экспериментальный завод» НАН Беларуси:
– До 30 упаковок в минуту.
– А как это работает? Мы засыпаем картофель или лук.
– Порцию продукта, и происходит запайка.
– И все, у нас получается готовый продукт.
– Машина может выдавать до 20 тонн в рабочую смену.
А вот виртуальные глаза и уши, которым под силу многое. Эти железные птицы хороши, к примеру, в земледелии. Прогноз точнее, чем у агронома. Взгляд сверху отвечает и за мониторинг техники, и за состояние территорий. Все данные о почвах тут же обрабатывают и оперативно принимают решения.
Дарья Крютченко, менеджер отдела образовательных проектов (Санкт-Петербург):
Мы летаем над конкретным участком земли по заданному маршруту, делаем серию снимков. После этого обрабатываем их и получаем точные данные о том, что и как у нас растет и какие дальнейшие мероприятия нужно сделать на этом участке.
Ставка на цифровое сельское хозяйство. Например, на умный комбайн, умные теплицы, метеостанции.
Кристина Сущеня:
Теплица, которой можно управлять прямо с мобильника?
Иван Комаров, руководитель направления учебной робототехники (Санкт-Петербург):
– Да, прямо с мобильного телефона. Мы можем включить подсветку, можем ее видоизменять. Естественно, можно задать и автополив.
– Получается, что полностью управлять теплицей можно с телефона.
– Абсолютно верно.
– А находясь далеко?
– В любой точке мира. Самое важное, что можно подключить еще и видеокамеру и отслеживать с любой точки, как это все растет и прорастает.
И облегчает работу, и экологию улучшает. Какие экспонаты будут представлены на выставке «Белагро»? Читайте здесь.