Умная теплица. Как вырастить урожай на даче, находясь за тысячу километров?

Новости Беларуси. 425 компаний из разных стран под одной крышей: «Белагро-2022» официально открыт. Как и в 2021 году, площадкой проведения стал «Великий камень». География участников обширна: Китай, Россия, Германия, Польша, Таджикистан, Монголия, Ирак, Никарагуа и Куба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельными блоками представлены предприятия десятков областей России. Что сегодня еще является идеей и что мы уже в ближайшее время увидим в новой сельхозтехнике? На все эти вопросы можно найти ответы, например, на открытой площадке. Десятки павильонов, сотни гостей и тысячи эмоций – все в материале Кристины Сущени.

Кристина Сущеня, корреспондент:

25 километров от Минска – и мы попадаем в Великий камень – место проведения самого масштабного аграрного форума на постсоветском пространстве «Белагро-2022». Вот главный ориентир при въезде, ну а нам чуть дальше: проспект Пекинский, 29.

Кристина Сущеня:

Высоко сижу – далеко гляжу. Выставку «Белагро» и правда видно издалека по габаритам. Сперва вы попадаете на открытую площадку, где представлено более 200 экспонатов современной техники. А об этом стенде можно сказать: следуя трендам времени. Такая экоупаковка для овощей. Сколько за минуту можно таких экоупаковок сделать?

Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГП «Экспериментальный завод» НАН Беларуси:

– До 30 упаковок в минуту.

– А как это работает? Мы засыпаем картофель или лук.

– Порцию продукта, и происходит запайка.

– И все, у нас получается готовый продукт.

– Машина может выдавать до 20 тонн в рабочую смену.

А вот виртуальные глаза и уши, которым под силу многое. Эти железные птицы хороши, к примеру, в земледелии. Прогноз точнее, чем у агронома. Взгляд сверху отвечает и за мониторинг техники, и за состояние территорий. Все данные о почвах тут же обрабатывают и оперативно принимают решения.

Дарья Крютченко, менеджер отдела образовательных проектов (Санкт-Петербург):

Мы летаем над конкретным участком земли по заданному маршруту, делаем серию снимков. После этого обрабатываем их и получаем точные данные о том, что и как у нас растет и какие дальнейшие мероприятия нужно сделать на этом участке.

Ставка на цифровое сельское хозяйство. Например, на умный комбайн, умные теплицы, метеостанции. Кристина Сущеня:

Теплица, которой можно управлять прямо с мобильника?

Иван Комаров, руководитель направления учебной робототехники (Санкт-Петербург):

– Да, прямо с мобильного телефона. Мы можем включить подсветку, можем ее видоизменять. Естественно, можно задать и автополив.

– Получается, что полностью управлять теплицей можно с телефона.

– Абсолютно верно.