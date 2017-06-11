Умиротворенное место на окраине Минска: уникальная история и особенности деревни Цна

Некоторые специалисты сходятся во мнении, что свое название деревня получила от протекавшей здесь реки Десна, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Вдоль Цны возникли несколько деревень, у которых корень от «цны». И, собственно, Цна, Цнянка, Зацень. В XIX веке существовало две деревни Цны. Поселение между собой поделили помещичьи роды Иодко и Хмары. Основой современной деревни стала Цна-Иодковская.

Началось все ровно 200 лет назад, в 1817 году. Тогда новогрудский дворянин Онуфрий Наркевич-Иодко приобрел здесь имение и 365 десятин земли. Раньше на месте водохранилища была возвышенность. Здесь и располагалось имение Иодко. Сейчас это остров Цнянского водохранилища, который образовался в результате затопления искусственного источника воды.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Цнянское водохранилище молодое. Оно было затоплено в 1982 году и решает до сих пор важную задачу. В конце 60-х годов в Минске начался дефицит воды. Население росло, росли промышленные предприятия – им требовалось все больше воды. Наличные водные источники Минска с этим уже не справлялись. И было принято решение перебросить часть водостока реки Вилия в Свислочь. Так появилась Вилейско-Минская водная система, а Цнянское водохранилище стало частью этой водной системы.

В настоящее время клочок земли на воде неофициально именуют «Островом Иодко». Официального названия у него нет. На острове запрещена любая хозяйственная деятельность. Это место тихого отдыха и памяти, а также заказник для поддержания биоразнообразия. Старожилы говорят, что временами натыкаются на камни, которыми была вымощена дорога к усадьбе.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Жилой дом службы, флигель для кумысолечебницы. Окружено оно было весьма пристойным садом. На острове до сих пор произрастают одичавшие яблони, груши, черешни из этого сада. Самым известным из рода Иодко можно назвать Якова Оттоновича Наркевича-Иодко. Он был известным дореволюционным ученым в области атмосферного электричества, профессором электрографии и магнетизма. Его даже называют создателем радио.

Кроме того, Яков Иодко был медиком. Он основал первую кумысолечебницу в окрестностях Минска и учредил в имении Иодко частный санаторный пансион. Там нередко можно было встретить состоятельных минчан, решивших поправить свое здоровье. Кстати, помимо Цны спустя шесть лет Онуфрий Наркевич-Иодко выкупил у Радзивиллов фольварк Малысковщина. Он после был преобразован в знаменитое имение «Над-Неман».

Красноречиво противоречивые натуры Иодко и их жизненные перипетии описывает герб рода – лиса в рыцарском шлеме.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Одни Иодко сражались за независимость Речи Посполитой, а затем за ее восстановление, другие Иодко сразу же присягнули новым хозяевам, российским императорам, и служили им верой и правдой. Более того, две ветви Иодко потом породнились, но слышать друг о друге ничего не желали. Цна-Иодковская была типичной колхозной деревней в окрестностях столицы. Здесь выращивали овощи и злаки для нужд горожан. О том укладе жизни старожилы помнят до сих пор. Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Дело в том, что еще при Иодко был заведен порядок, что местные жители бесплатно пользовались барским лесом. Они собирали в лесу сучья, ветровал, сухостой, но у них была и обязанность убирать все до последнего сучка, чтобы лес был чистым. И вот этот порядок сохранился и в колхозной деревне Цна-Иодковская. Печальные события не обошли Цну стороной. Урочище «Дичь», ныне известное как Куропаты, входило во владения Иодко. В 30-е годы прошлого столетия здесь были расстреляны десятки тысяч человек.

А во время Великой Отечественной войны в окрестностях селения шли ожесточенные сражения. В июне 1941 года для многих бойцов сотой стрелковой дивизии это место стало последним пристанищем. С тех пор прошли годы. После масштабной реконструкции минской окружной дороги деревня Цна оказалась внутри кольца на северном участке дороги.

Анна Сосновская, руководитель музея истории Советского района «Гісторыя працягваецца…»:

У 2004 годзе 8 красавіка загадам 174 (гэта прэзідэнцкі загад) была далучана да Савецкага раёна вёска Цна. Среди перечисленных в указе деревень значится еще и передача городу части деревни Цнянка. При этом прежний топоним Цна-Иодково стал Цной. Сейчас Цна – поселок контрастов. Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Улица Сосновый бор, показательная улица Цны. С одной стороны вы видите, чем была Цна-Иодковская, когда была деревней, а с другой стороны – то, чем она стала теперь, когда вошла в черту города. Минчане называют Цну Царским селом. Однако Царским селом Цна стала еще в 90-е годы, будучи деревней. А поскольку деревня не была включена ни в какой Генеральный план развития Минска, строительство велось достаточно бессистемно.

Поселок пережил массу конфликтов, потому что новые дома возводили на местах тропок, по которым привыкли ходить старожилы. Благо сейчас этот вопрос решен. Цна стала полноценно городской территорией, со всеми удобствами, но сохранила очарование деревенской природы. А в память о главных помещичьих родах здесь прописались улицы Иодковская и Хмаринская.