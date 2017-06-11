В Витебске водитель остановил троллейбус и спас утят

На видео запечатлено, как водитель выходит из троллейбуса, чтобы помочь утятам подняться на бордюр, который отделяет дорогу от тротуара. Рядом с птенцами находилась взрослая утка. Несколько утят от испуга провалились в водосток. Тогда к спасательной операции подключились прохожие, которые подняли защитную решетку и вытащили трех птенцов наружу, где их ждала мама-утка.