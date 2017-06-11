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В Витебске водитель остановил троллейбус и спас утят

11 июня 2017 11:37
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Новости Беларуси. На этой неделе в Витебске водитель троллейбуса спасла с проезжей части маленьких утят. Видео спасения 9 июня выложили в паблике «Типичный Витебск».  

В Витебске водитель остановил троллейбус и спас утят-1

Скриншот из видео vk.com/typical_vitebsk

На видео запечатлено, как водитель выходит из троллейбуса, чтобы помочь утятам подняться на бордюр, который отделяет дорогу от тротуара. Рядом с птенцами находилась взрослая утка. Несколько утят от испуга провалились в водосток. Тогда к спасательной операции подключились прохожие, которые подняли защитную решетку и вытащили трех птенцов наружу, где их ждала мама-утка.

В Витебске водитель остановил троллейбус и спас утят-4

Скриншот из видео vk.com/typical_vitebsk

За происходившим наблюдали пассажиры троллейбуса, которые искренне сочувствовали птицам.

Напомним, что недавно в Москве известный актер Владимир Машков спас утку, селезня и утят и помог им добраться до парка – подробности здесь.

# общество # Фотофакт # Животные

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