В Витебске водитель остановил троллейбус и спас утят

Новости Беларуси. На этой неделе в Витебске водитель троллейбуса спасла с проезжей части маленьких утят. Видео спасения 9 июня выложили в паблике «Типичный Витебск».
Новости Беларуси. На этой неделе в Витебске водитель троллейбуса спасла с проезжей части маленьких утят. Видео спасения 9 июня выложили в паблике «Типичный Витебск».
Скриншот из видео vk.com/typical_vitebsk
На видео запечатлено, как водитель выходит из троллейбуса, чтобы помочь утятам подняться на бордюр, который отделяет дорогу от тротуара. Рядом с птенцами находилась взрослая утка. Несколько утят от испуга провалились в водосток. Тогда к спасательной операции подключились прохожие, которые подняли защитную решетку и вытащили трех птенцов наружу, где их ждала мама-утка.
Скриншот из видео vk.com/typical_vitebsk
За происходившим наблюдали пассажиры троллейбуса, которые искренне сочувствовали птицам.
Напомним, что недавно в Москве известный актер Владимир Машков спас утку, селезня и утят и помог им добраться до парка – подробности здесь.