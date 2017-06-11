Следить за порядком в местах отдыха и на загородных трассах сотрудники ГАИ Гродно начали и на мотоциклах
Новости Беларуси. Патрулировать на мотоциклах места отдыха и загородные трассы начали гродненские Госавтоинспекторы. Двухколесный транспорт выигрывает по маневренности и позволяет оперативно перемещаться и по бездорожью, и по городу в час-пик. Разгоняется он до сотни километров за 4 секунды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь в погоне за нарушителями, в том числе и байкерами, инспекторы могут участвовать смело. Доверили управление мотоциклами только настоящим профессионалам.
Светлана Агеева, житель Гродно:
В сезон, когда ездят мотоциклы, думаю, да, удобнее.
Валерий Будрик, житель агрогородка Обухово:
Я считаю, что мотоцикл должен быть именно для таких зон, где на машине крутиться тяжеловато. Здесь проще по дорожке проехать на том же мотоцикле или по тому же полю, где парковочная зона потяжелее, чем на машине крутиться гаишникам.
Людмила Ракевич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
С наступлением теплого периода основная масса горожан пытается провести свободное время на свежем воздухе. Для того, чтобы ликвидировать предпосылки серьезных происшествий на дорогах, сотрудники Госавтоинспекции используют мототранспорт.
В эти выходные сотрудники ГАИ перешли на летний усиленный вариант работы. Помимо инспекторов на мотоциклах на трассах увеличили число нарядов дорожно-патрульной службы.