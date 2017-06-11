Следить за порядком в местах отдыха и на загородных трассах сотрудники ГАИ Гродно начали и на мотоциклах

Новости Беларуси. Патрулировать на мотоциклах места отдыха и загородные трассы начали гродненские Госавтоинспекторы. Двухколесный транспорт выигрывает по маневренности и позволяет оперативно перемещаться и по бездорожью, и по городу в час-пик. Разгоняется он до сотни километров за 4 секунды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в погоне за нарушителями, в том числе и байкерами, инспекторы могут участвовать смело. Доверили управление мотоциклами только настоящим профессионалам.