«Мы очень рады и благодарны правительству»: Беларусь направила гуманитарную помощь Украине

Новости Беларуси. Продукты питания и средства гигиены. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям буквально через несколько часов возьмут курс в направлении Киева, где передадут «гуманитарку» миссии международного Красного Креста. Планируется, что оттуда ее доставят в пострадавшие от военного конфликта регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алан Эшлиманн, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине:

Мы очень рады и благодарны правительству Беларуси за предоставление гуманитарной помощи Украине. Полученное продовольствие и вещи для четырех тысяч человек, в соответствии с процедурами Международного Комитета Красного Креста, будут распределены по обе стороны линии соприкосновения. Это первый раз, когда мы получаем такой вклад от белорусского правительства. И такую инициативу можно только приветствовать.

С подготовкой груза МЧС помогали белорусские предприятия, еще часть ценностей была взята из государственного материального резерва. Всего гуманитарный груз обошелся в 117 тысяч рублей.