«Уметь создавать юмор – это тоже профессия». Павел Малахов в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Павел Малахов. Как на СТВ появилось крутое юмористическое шоу и кто пишет шутки про Беларусь для белорусов – секреты раскроем с фронтменом команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу».

Павел Малахов:

Здравствуйте. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я очень рад тебя видеть на своем проекте. Павел Малахов:

Взаимно. Александр Осенко:

Готовить мы с тобой сегодня будем ребра. Лук почистишь? Павел Малахов:

Да, лук почищу. Александр Осенко:

Чувство юмора – это уже профессиональная деформация или все-таки это дано от рождения?

Павел Малахов:

Уметь создавать юмор – это тоже профессия. Александр Осенко:

Художник должен быть бедный и голодный. Павел Малахов:

Прекрасно, это правда. Александр Осенко:

То есть ты сегодня с нами не будешь кушать? Павел Малахов:

Напомните, в чем был вопрос? Александр Осенко:

Как пришла идея создать собственное шоу?