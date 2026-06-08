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«Уметь создавать юмор – это тоже профессия». Павел Малахов в «Рецепте настоящего белоруса»

08 июня 2026 17:59
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Павел Малахов. Как на СТВ появилось крутое юмористическое шоу и кто пишет шутки про Беларусь для белорусов – секреты раскроем с фронтменом команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу».

«Уметь создавать юмор – это тоже профессия». Павел Малахов в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Павел Малахов:
Здравствуйте.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Я очень рад тебя видеть на своем проекте. 

Павел Малахов:
Взаимно. 

Александр Осенко:
Готовить мы с тобой сегодня будем ребра. Лук почистишь? 

Павел Малахов:
Да, лук почищу. 

Александр Осенко:
Чувство юмора – это уже профессиональная деформация или все-таки это дано от рождения?

«Уметь создавать юмор – это тоже профессия». Павел Малахов в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Павел Малахов:
Уметь создавать юмор – это тоже профессия.

Александр Осенко:
Художник должен быть бедный и голодный. 

Павел Малахов:
Прекрасно, это правда. 

Александр Осенко:
То есть ты сегодня с нами не будешь кушать? 

Павел Малахов:
Напомните, в чем был вопрос?

Александр Осенко:
Как пришла идея создать собственное шоу? 

«Уметь создавать юмор – это тоже профессия». Павел Малахов в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Павел Малахов:
Процесс создания шоу был зависим от того, кто мы и что может канал. Все. 

Александр Осенко:
Как относишься к критике, к хейту? 

Павел Малахов:
Человек, который пишет плохой комментарий, он так и иначе тоже зритель. 

Александр Осенко:
Ну что, вкусненько? 

Павел Малахов:
Да, реально вкусно. 

Александр Осенко:
Давай дожевывай, сейчас будешь рецепт жизни говорить. 

Смотрите новый выпуск 14 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # Александр Осенко

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