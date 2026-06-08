«Уметь создавать юмор – это тоже профессия». Павел Малахов в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Павел Малахов. Как на СТВ появилось крутое юмористическое шоу и кто пишет шутки про Беларусь для белорусов – секреты раскроем с фронтменом команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу».
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Павел Малахов. Как на СТВ появилось крутое юмористическое шоу и кто пишет шутки про Беларусь для белорусов – секреты раскроем с фронтменом команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу».
Павел Малахов:
Здравствуйте.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я очень рад тебя видеть на своем проекте.
Павел Малахов:
Взаимно.
Александр Осенко:
Готовить мы с тобой сегодня будем ребра. Лук почистишь?
Павел Малахов:
Да, лук почищу.
Александр Осенко:
Чувство юмора – это уже профессиональная деформация или все-таки это дано от рождения?
Павел Малахов:
Уметь создавать юмор – это тоже профессия.
Александр Осенко:
Художник должен быть бедный и голодный.
Павел Малахов:
Прекрасно, это правда.
Александр Осенко:
То есть ты сегодня с нами не будешь кушать?
Павел Малахов:
Напомните, в чем был вопрос?
Александр Осенко:
Как пришла идея создать собственное шоу?
Павел Малахов:
Процесс создания шоу был зависим от того, кто мы и что может канал. Все.
Александр Осенко:
Как относишься к критике, к хейту?
Павел Малахов:
Человек, который пишет плохой комментарий, он так и иначе тоже зритель.
Александр Осенко:
Ну что, вкусненько?
Павел Малахов:
Да, реально вкусно.
Александр Осенко:
Давай дожевывай, сейчас будешь рецепт жизни говорить.
Смотрите новый выпуск 14 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь».