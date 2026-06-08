Белорусская медицина – это еще и туризм? Ответил главный врач Минской областной клинической больницы

Медицинский фактор. Как обстоят дела в лечебных учреждениях? Хватает ли кадров и талончиков на прием к узким специалистам в регионах и какие перспективы у отечественной системы здравоохранения? На площадке ток-шоу «По существу» разобрали все системные диагнозы и изучим назначения.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ваша клиника большая, там проводятся серьезные операции, там много чего происходит, но лучший центр, который известен за границей, прежде всего в России, по пластической хирургии находится у вас. Эта история про то, что как рекламируют девушки в Москве, мы приедем в областную больницу, сделаем себе что надо, еще и погуляем по месту. Мы прекрасно понимаем, что эта научная составляющая и составляющая лечения очень важна. Но мы же понимаем, что у нас медицина – это и туризм.