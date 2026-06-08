Белорусская медицина – это еще и туризм? Ответил главный врач Минской областной клинической больницы

Медицинский фактор. Как обстоят дела в лечебных учреждениях? Хватает ли кадров и талончиков на прием к узким специалистам в регионах и какие перспективы у отечественной системы здравоохранения? На площадке ток-шоу «По существу» разобрали все системные диагнозы и изучим назначения.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ваша клиника большая, там проводятся серьезные операции, там много чего происходит, но лучший центр, который известен за границей, прежде всего в России, по пластической хирургии находится у вас. Эта история про то, что как рекламируют девушки в Москве, мы приедем в областную больницу, сделаем себе что надо, еще и погуляем по месту. Мы прекрасно понимаем, что эта научная составляющая и составляющая лечения очень важна. Но мы же понимаем, что у нас медицина – это и туризм.
Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы:
В том числе, однозначно. Это возможность путем, скажем так, зарабатывания денег и повысить заработную плату нашим сотрудникам. Если мы говорим про пластическую хирургию, то ни для кого не секрет, что она начиналась в Минской областной клинической больнице. Когда-то, в 1994 году, профессор Подгайский и все пластические центры, все пластические хирурги, которые работают в стране, они тем или иным образом имели отношение к Минской областной клинической больнице и к кафедре пластической хирургии. Но если мы говорим про мотивацию, казалось бы, где пластическая хирургия, а где мотивация, казалось бы, вещи несопоставимые.
На минуточку, наше отделение называется не отделение пластической хирургии, а называется отделением микрохирургии. Пластическая хирургия – только одно небольшое направление, которое позволяет выполнить что-то, улучшить внешность, что, скажем так, тоже субъективно, как говорится, я художник, я так вижу. Но еще немаловажная составляющая того же врача-микрохирурга – это получить удовлетворение от своей работы, потому что наш центр, помимо пластических операций, занимается реконструктивной хирургией. Это восстановление утраченных либо неполученных при рождении или имеющихся дефектов.
МНПЦ хирургии и трансплантологии уникален не только в СНГ, но и в Восточной Европе! Узнали о достижениях медиков.