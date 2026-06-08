МЧС работает на месте подмыва грунта рядом с жилым домом в Витебске

В Витебске продолжается ликвидация последствий подмыва грунта в районе улицы Шрадера рядом с жилым домом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте работают подразделения МЧС и профильные городские службы. Ситуация находится на постоянном контроле местных властей. Для координации действий заседание провела Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Сигнал о произошедшем поступил спасателям от очевидцев. На место незамедлительно прибыли подразделения МЧС и аварийные службы. В результате происшествия никто не пострадал.

Утром проснулись, глянули в окно – котлован, воронка, засасывает туда все, деревья пошли в это воронку. С таким звуком страшным! От фундамента – полтора метра. Мы заволновались и подняли всю общественность.

Чтобы закрыть аварийный участок и обеспечить безопасное проведение работ, на место доставили три тяжелые аэродромные плиты. После их установки специалисты приступят к укреплению грунта специальными защитными конструкциями. Это позволит остановить дальнейшее разрушение и перейти к полноценному восстановлению территории. Одновременно ведется расчистка подъездных путей и подготовка площадки для дальнейших работ.

Сергей Польский, главный инженер управления капитального строительства Витебска: После того как будут уложены плиты, будет обратно засыпка грунта и устройство шпунтового ограждения, чтобы обезопасить фундамент и грунт от обрушения.

Егор Пашкевич, заместитель начальника витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

На сегодня жильцы переживают, работает психологическая служба МЧС, в том числе с людьми проводится работа профилактического характера. Я думаю, переживать не стоит, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан, нами предпринимаются все возможные меры.

Жителей дома временно отселили для обеспечения безопасности на период восстановительных работ. Они займут примерно сутки. По данным МЧС, причиной подмыва стала усадка грунта из-за обильных осадков во время прокладки канализационых труб.