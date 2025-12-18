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Баланс в питании! Как собрать полезный обед – советы нутрициолога

18 декабря 2025 13:09
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Баланс в питании! Как собрать полезный обед – советы нутрициолога-1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Чтобы до конца рабочего дня оставаться продуктивным, важно не пропускать обед. Во избежание вредных перекусов, я рекомендую готовить ланч-бокс вечера. А сейчас я покажу один из вариантов сбалансированного обеда.

Баланс в питании! Как собрать полезный обед – советы нутрициолога-3

В вашей тарелке должен быть идеальный баланс клетчатки, белка, жиров и углеводов. В качестве клетчатки в данный сезон я рекомендую использовать просто кладезь пользы – квашеную капусту. Это источник не только клетчатки, но и полезных пре- и пробиотик.

Белком может выступать любое мясо, включая и более жирные сорта. В свой ланч-бокс я положила котлеты из фаршей идейки, запеченные в духовке. Вы можете использовать отбивные, отварное мясо, тушеные, запеченные. Любые удобные для вас варианты.

Жирами у меня выступает масло ГХИ, но также в качестве жиров может использоваться сливочное масло, и в целом жирные виды мяса содержат жиры. В качестве медленных углеводов я использовала гречку. Вы также можете использовать любые цельнозерновые крупы.

Баланс в питании! Как собрать полезный обед – советы нутрициолога-5

И еще один важный момент. Я рекомендую носить еду в стеклянном либо металлическом контейнере. Дело в том, что пластик выделяет себя вредные вещества в еду, которую выносит. А после сбалансированного обеда вы можете себя порадовать сезонным фруктом. У меня это яблоко или хурма.

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