Умерла исполнительница главной роли в фильме «Альпийская баллада». Любови Румянцевой не стало 18 ноября

Любовь Румянцева, заслуженная артистка БССР, исполнительница роли Нины:

Когда была премьера «Батьки» в Витебске, я так волновалась, потому что я знала, что мама придет смотреть. У меня руки были ледяные и я стояла, значит, думаю: «Господи, господи, чтобы все хорошо было». И вдруг меня сзади кто-то обнимает. И я поняла, что это теплые руки мамы. И она говорит: «Что ты волнуешься, все будет хорошо». Маме понравился фильм, она даже прослезилась там вот, когда с детьми эти сцены. Но она ничего не говорила, она только молчала и у нее все время, я видела по лицу, крутились эти сцены все. Но она осталась довольна, сказала: «По-честному сняли».