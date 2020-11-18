Умерла исполнительница главной роли в фильме «Альпийская баллада». Любови Румянцевой не стало 18 ноября
Новости Беларуси. Не стало заслуженной артистки БССР Любови Румянцевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она внесла неоценимый вклад в развитие белорусского кино и театра. Ее главная роль в фильме «Альпийская баллада» принесла актрисе всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, в том числе в фильмах «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера».
Много лет актриса служила Театру-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм». На этой сцене она блистательно воплощала в жизнь самые разные образы.
К каждой своей роли Любовь Григорьевна относилась очень трепетно. В одном из последних интервью нашему телеканалу Румянцева рассказывала о волнительной премьере фильма «Батька», где она сыграла связную Нину, прототип супруги легендарного партизана Миная Шмырева. Или, как его называли, Батьки Миная.
Любовь Румянцева, заслуженная артистка БССР, исполнительница роли Нины:
Когда была премьера «Батьки» в Витебске, я так волновалась, потому что я знала, что мама придет смотреть. У меня руки были ледяные и я стояла, значит, думаю: «Господи, господи, чтобы все хорошо было». И вдруг меня сзади кто-то обнимает. И я поняла, что это теплые руки мамы. И она говорит: «Что ты волнуешься, все будет хорошо». Маме понравился фильм, она даже прослезилась там вот, когда с детьми эти сцены. Но она ничего не говорила, она только молчала и у нее все время, я видела по лицу, крутились эти сцены все. Но она осталась довольна, сказала: «По-честному сняли».