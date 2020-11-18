До конца 2020 года в Лошице сдадут ещё 6 многоквартирных домов

Новости Беларуси. Квартирный вопрос для многодетных семей в Ленинском районе решат в ближайший год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительство жилья активизируется в микрорайоне Лошица. До конца ноября здесь сдадут два новых дома. Еще четыре – в декабре. Речь идет о новостройках в квартале Лошица-8.