До конца 2020 года в Лошице сдадут ещё 6 многоквартирных домов
Новости Беларуси. Квартирный вопрос для многодетных семей в Ленинском районе решат в ближайший год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Строительство жилья активизируется в микрорайоне Лошица. До конца ноября здесь сдадут два новых дома. Еще четыре – в декабре. Речь идет о новостройках в квартале Лошица-8.
Это более 700 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Все они предназначены для многодетных семей.
До конца 2020 года очередь на жилье в районе сократится почти в два раза, а в 2021-м почти все многодетные семьи, которые сейчас стоят в очереди, получат ключи от квартир. Микрорайон дополнят два детских сада и школа.
Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
По категории четверо детей и более мы уже полностью сняли эту очередность и все люди у нас направлены на строительство жилья. В том числе и многодетные семьи с детьми инвалидами у нас направлены в полной степени на строительство жилья и в ближайшее время получат свои квартиры. Это будет своеобразным подарком к Новому году нашим жителям.
Всего же в 2020 году в Ленинском районе возведено 9 многоэтажек. Это более 80 тысяч квадратных метров жилья. Со следующего года норма строительства жилья для нуждающихся увеличится до 100 тысяч, а основными площадками станут кварталы Лошицы под номерами 9 и 10.