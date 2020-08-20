Умер выдающийся украинский учёный Борис Патон. Президент Беларуси выразил соболезнования

Новости Беларуси. Не стало главы Национальной академии наук Украины Бориса Патона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученый-металлург, автор свыше 1 000 научных публикаций и более 400 изобретений скончался на 102-м году жизни.

С именем Бориса Патона связана первая сварка в космосе, создание новых металлических материалов и другие передовые исследования. Заслуги великого академика отмечены многими наградами, среди которых есть и белорусские ордена – Дружбы народов и Франциска Скорины.

Соболезнования по случаю кончины Бориса Патона выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.