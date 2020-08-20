Прямой эфир

Умер выдающийся украинский учёный Борис Патон. Президент Беларуси выразил соболезнования

20 августа 2020 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Не стало главы Национальной академии наук Украины Бориса Патона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученый-металлург, автор свыше 1 000 научных публикаций и более 400 изобретений скончался на 102-м году жизни.

Умер выдающийся украинский учёный Борис Патон. Президент Беларуси выразил соболезнования-1

С именем Бориса Патона связана первая сварка в космосе, создание новых металлических материалов и другие передовые исследования. Заслуги великого академика отмечены многими наградами, среди которых есть и белорусские ордена – Дружбы народов и Франциска Скорины.

Соболезнования по случаю кончины Бориса Патона выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Некролог # общество # Борис Патон # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Путин заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси
20 августа 2020 17:51

Владимир Путин заявил о контрпродуктивности внешнего давления на руководство суверенной Беларуси

В то, что эти приготовления никому не угрожают, верится с трудом. Мнение об учениях НАТО
20 августа 2020 17:35

В то, что эти приготовления никому не угрожают, верится с трудом. Мнение об учениях НАТО

Медведь-сладкоежка завёлся в лесах под Кобрином. Хищник ворует мёд с местных пасек
20 августа 2020 17:15

Медведь-сладкоежка завёлся в лесах под Кобрином. Хищник ворует мёд с местных пасек