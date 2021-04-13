Рассказывать о том подвиге в документальной форме. В Гродно открылась интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Новости Беларуси. От исторических фотографий времен Великой Отечественной войны до архивных документов и личной информации. В стенах Купаловского вуза открылась интерактивная выставка «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция основана на документах уникального интернет-проекта издательского дома «Беларусь Сегодня» и Национального архива Беларуси, а также на материалах государственного архива кино-, фото-, фонодокументов. Представлено более 70 экспонатов. Они раскрывают историю масштабного сопротивления белорусского народа фашистским захватчикам во время Великой Отечественной войны. Это фотографии жизни партизан и подпольщиков Гродненской области, наградные листы, боевые характеристики – все собрано по крупицам историками и волонтерами в электронную базу данных, некоторую информацию о своих родственниках присылали сами белорусы.

Елизавета Дозорцева, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

На мой взгляд, эта выставка – это отличная возможность как студентов, так и преподавателей и всех тех, кто учится и работает в ГрГУ посмотреть, как жили партизаны, посмотреть на эти времена, взглянуть их глазами. И для меня особенно важна эта выставка: мой прадед, он воевал, прошел всю войну, дошел до Берлина.

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь Сегодня»:

К 75-летию освобождения Беларуси был создан проект «Партизаны Беларуси». Он включает в себя в настоящее время больше 130 тысяч уникальных электронных карточек партизан, которые действовали на территории Беларуси, и постоянно этот процесс продолжается и обновляется. И мы рассчитываем на загрузку порядка полумиллиона документов, полумиллиона листов, которые будут в документальной форме рассказывать о том подвиге, который совершили партизаны на территории Беларуси.