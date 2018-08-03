Впервые с 1998 года. В Минске строят метеорологический комплекс: какие новшества в нём будут

Новости Беларуси. Арсенал столичных синоптиков пополнится современным оборудованием, а следить за погодой можно будет с воздуха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К осени в столице откроется новый метеорологический комплекс. Строительство станций и площадок для наблюдений сейчас ведется в микрорайоне Уручье. Комплекс оборудуют по последнему слову техники, а у специалистов будет доступ к космическим технологиям. Новые радиозонды будут «мониторить» атмосферу на высоте 30 километров прямо над столицей.

Светлана Кузьмич, заместитель начальника ГУ «Белгидромет»:

Здесь будут представлены все виды наблюдений: метеорологические, актинометрические, гидрологические, аэрологические. Зондирование в Бресте и в Гомеле – зачастую мы зондируем Польшу и Украину, а в центре у нас зондирования нет с 1998 года.