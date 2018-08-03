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Впервые с 1998 года. В Минске строят метеорологический комплекс: какие новшества в нём будут

03 августа 2018 20:26
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Новости Беларуси. Арсенал столичных синоптиков пополнится современным оборудованием, а следить за погодой можно будет с воздуха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впервые с 1998 года. В Минске строят метеорологический комплекс: какие новшества в нём будут-1

К осени в столице откроется новый метеорологический комплекс. Строительство станций и площадок для наблюдений сейчас ведется в микрорайоне Уручье. Комплекс оборудуют по последнему слову техники, а у специалистов будет доступ к космическим технологиям. Новые радиозонды будут «мониторить» атмосферу на высоте 30 километров прямо над столицей.

Впервые с 1998 года. В Минске строят метеорологический комплекс: какие новшества в нём будут-4

Светлана Кузьмич, заместитель начальника ГУ «Белгидромет»:
Здесь будут представлены все виды наблюдений: метеорологические, актинометрические, гидрологические, аэрологические. Зондирование в Бресте и в Гомеле – зачастую мы зондируем Польшу и Украину, а в центре у нас зондирования нет с 1998 года.

Впервые с 1998 года. В Минске строят метеорологический комплекс: какие новшества в нём будут-7

К слову, решить предстоит и кадровый вопрос. Сегодня профессиональных синоптиков в нашей стране не готовят. Однако с 1 сентября в магистратуре БГУ займутся обучением сразу трех специалистов. Набираться опыта они будут в современных лабораториях на базе нового комплекса.

# Погода # общество # Светлана Кузьмич # Фотофакт

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