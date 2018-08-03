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Какие штрафы грозят нетрезвому водителю в Беларуси

03 августа 2018 20:48
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ проводят профилактическую акцию «Трезвый водитель». Цель – предупредить ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какие штрафы грозят нетрезвому водителю в Беларуси-1

Особое внимание уделяют обстановке в ночное время и рядом с развлекательными заведениями. Пьяному водителю или владельцу авто, который доверил управление нетрезвому человеку, грозит штраф с лишением прав сроком на 3 года. За повторное нарушение водитель может оказаться под арестом или потерять машину.

Только в июле в Минской области по вине нетрезвых водителей произошло семь ДТП, один человек погиб.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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