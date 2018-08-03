Какие штрафы грозят нетрезвому водителю в Беларуси

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ проводят профилактическую акцию «Трезвый водитель». Цель – предупредить ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ проводят профилактическую акцию «Трезвый водитель». Цель – предупредить ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Особое внимание уделяют обстановке в ночное время и рядом с развлекательными заведениями. Пьяному водителю или владельцу авто, который доверил управление нетрезвому человеку, грозит штраф с лишением прав сроком на 3 года. За повторное нарушение водитель может оказаться под арестом или потерять машину.
Только в июле в Минской области по вине нетрезвых водителей произошло семь ДТП, один человек погиб.