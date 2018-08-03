Какие штрафы грозят нетрезвому водителю в Беларуси

Особое внимание уделяют обстановке в ночное время и рядом с развлекательными заведениями. Пьяному водителю или владельцу авто, который доверил управление нетрезвому человеку, грозит штраф с лишением прав сроком на 3 года. За повторное нарушение водитель может оказаться под арестом или потерять машину.

Только в июле в Минской области по вине нетрезвых водителей произошло семь ДТП, один человек погиб.