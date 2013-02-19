Умер Герой Социалистического Труда Василий Старовойтов

Новости Беларуси. Сегодня на 89 году жизни скончался дважды Герой Социалистического Труда Василий Старовойтов.

Трудовую деятельность он начал в колхозе имени Чкалова Могилёвской области. Во время Великой Отечественной войны был партизаном, служил помощником начальника штаба. За активные боевые действия награждён орденом Красной Звезды и медалями.

В мирное время за достигнутые успехи в развитии сельхозпроизводства Василию Старовойтову было присвоено звание Героя Социалистического Труда, дважды, - с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В Кировске Могилёвской области установлен бюст Василия Старовойтова, сообщили в программе Новости «24 часа»на СТВ.