Умер автор «Приключений Арбузика и Бебешки» Эдуард Скобелев

Новости Беларуси. Печальные новости белорусской столицы. Умер Эдуард Скобелев. Известный писатель и публицист, поэт, литературовед и критик скончался в 82 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Скобелев родился в Минске. В 1959 году окончил западный факультет Московского государственного института международных отношений. С 1964 года начал печататься, а в 1970-ом стал членом Союза писателей СССР. Скобелев писал серьезные и детские книги. Наибольшую популярность получили его книги для подрастающего поколения. Например, известные всем «Приключения Арбузика и Бебешки» и «В стране зеленохвостых».