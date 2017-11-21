Работа с обращениями граждан – задача всей вертикали власти

Новости Беларуси. В Беларуси совершенствуется работа с обращениями граждан. Этой актуальной теме 21 ноября был посвящен разговор в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За круглым столом – не только депутаты, но и представители Администрации Президента, Комитета госконтроля, Конституционного суда. Во время своеобразного мозгового штурма заинтересованные стороны обсудили и возможность внесения корректировок в уже имеющиеся законы на основе обращений и инициатив белорусов.