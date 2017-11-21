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Работа с обращениями граждан – задача всей вертикали власти

21 ноября 2017 11:02
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Новости Беларуси. В Беларуси совершенствуется работа с обращениями граждан. Этой актуальной теме 21 ноября был посвящен разговор в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За круглым столом – не только депутаты, но и представители Администрации Президента, Комитета госконтроля, Конституционного суда. Во время своеобразного мозгового штурма заинтересованные стороны обсудили и возможность внесения корректировок в уже имеющиеся законы на основе обращений и инициатив белорусов.

Работа с обращениями граждан – задача всей вертикали власти-1

Григорий Шлык, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:
Эта деятельность должна охватывать не только структурные подразделения, которые занимаются этой работой. Сегодня это задача всех государственных органов, всей вертикали власти. В ее решении необходимо задействовать все возможные механизмы, чтобы свести на нет любые случаи формализма и бюрократизма.

Добавим: чаще всего граждане обращаются к представителям власти за помощью по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, благоустройства и ремонта дорог.

# общество # Прием граждан # Григорий Шлык

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