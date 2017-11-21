Мастер с золотыми руками и даром от Бога: Олег Крукович о своей профессии

На часах без пятнадцати семь утра. До начала рабочего дня еще 15 минут, а Олег Крукович уже спешит к станку! Он соберётся с мыслями и, как всегда, с боевым настроем возьмется за дело. Сегодня нашего героя ждёт специальное задание от мастера: изготовить 5 деталей корпусов со сложной установкой. Олег Александрович и сейчас нередко вспоминает, как будучи ещё совсем юным впервые попал на завод, как впервые опробовал на себе такую нелёгкую профессию – токарь. Любовь к токарному делу он не утратил и спустя годы.

Обучаться токарному ремеслу Олег Крукович начал сразу после школы. Получил знания о материалах, режущих инструментах, станках и стал поистине мастером своего дела. Он как никто другой знает, что за станком нужно быть внимательным и собранным, ведь железо, как и золото, требует от мастера ювелирной точности.

Работая на станке более 8 часов в сутки, Олег Александрович убедился, что машина надёжнее человека: она делает меньше ошибок. Но свою работу рутиной назвать не может, здесь главное – втянуться в процесс. За свой высокий профессионализм Олег Крукович отмечен многочисленными наградами. На сегодня уже много пройдено и сделано, но первый день в профессии остался в его памяти навсегда.