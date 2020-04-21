Вещи расстрелянных и инструмент, которым оперировали в землянках. «Экспонаты, которые задевают душу» покажут в Минске

Новости Беларуси. Масштабная выставка, посвященная 75-летию Победы, открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабная выставка, посвященная 75-летию Победы, открылась в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Посетителям представлены монографии, энциклопедии, сборники архивных материалов, партизанские листы, газеты времен войны. Всего более полутысячи раритетов. Украшение экспозиции – боевые знамена партизанских бригад и воинских формирований. Есть и личные вещи солдат и офицеров.
Ирина Василькович, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Есть экспонаты, которые так задевают душу. Это, конечно, личные вещи, например, расстрелянных в Несвижском гетто, хирургический инструмент, которым проводились операции в землянках, это трофейное оружие, часть немецкого оружия, обнаруженного как раз на территории Минского котла.
Также в Национальной библиотеке подготовили необычный проект «100 дней до Великой Победы». Подобраны газеты советской Беларуси за весну 1945 года. Зрители могут проследить путь к Победе по печатным страницам того времени. Продлится выставка до конца года.