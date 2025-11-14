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Глава правительства провёл переговоры с руководителем российской госкорпорации – что обсудили?

14 ноября 2025 13:38
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Опыт строительства и эксплуатации БелАЭС в настоящий момент востребован в мире. Напомним, наша страна стала первой зарубежной площадкой для «Росатома», где реализован такой масштабный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава правительства провёл переговоры с руководителем российской госкорпорации – что обсудили?-2

Возможность дальнейшего сотрудничества с этой российской госкорпорацией накануне обсуждалась в правительстве. Премьер-министр Беларуси провел встречу с гендиректором «Росатома». Александр Турчин и Алексей Лихачев рассматривали варианты совместной кооперации, а также новые идеи по продуктивному взаимодействию. Касается это и неатомных проектов. Напомним, не так давно в Минске открылся Центр аддитивных технологий. Это совместное предприятие белорусского холдинга «Горизонт» и госкорпорации «Росатом».

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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