Бешенковичи присоединились к духовно-патриотическому проекту «Камни Памяти»

Бешенковичи принимают участников белорусско-российского духовно-патриотического проекта «Камни памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта инициатива стартовала в июле и посвящена увековечиванию подвига героев двух стран, которые в 1943 году на протяжении 225 дней под Новороссийском защищали легендарную Малую землю.

Среди них и белорус, уроженец Бешенковичского района, Степан Коваленок. Останки пилота военного самолета были найдены недалеко от города Геленджик. А три года назад прах летчика перезахоронили на родной белорусской земле в братской могиле. Сегодня здесь почтили память всех участников той героической обороны.

Александр Ржаненков, депутат, председатель Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга (Россия):

Для нашей молодежи, для наших будущих поколений, для сегодняшних живущих самое ценное, важное, главное – это, конечно, память о наших предках, об истории. И мы можем и должны гордиться этим. И вот эта связь двух народов, она просто неразрывна.

Акция неспроста носит название «Камни памяти». Ее символы – освященные валуны с мест совместного подвига белорусов и россиян в годы Великой Отечественной войны, которые устанавливаются в знаковых местах на российской земле. Сегодня два величественных камня отправили из Бешенковичей в Санкт-Петербург и город-порт Кронштадт. Чтобы разместить их на памятнике в честь морских пехотинцев, среди которых были и уроженцы нашей страны.