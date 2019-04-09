Ultra HD-видеозвонки и картинки сверхвысокой четкости: на «ТИБО-2019» презентовали возможности 5G

Новости Беларуси. В перспективе это решение будет масштабировано на всю территорию страны. О готовности инвестировать средства не только в развитие компании, но и всей отрасли в Беларуси, уже заявили в Velcom | А1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас технология активно тестируется по всему миру, в том числе и в нашей стране. И Беларусь имеет все шансы стать одним из первых государств, где начнется коммерческая эксплуатация нового поколения передачи данных. О будущем, которое совсем рядом – корреспондент Евгений Поболовец.

Перерезание красной ленты и вдохновляющие речи гостей и организаторов «ТИБО-2019». Один из крупнейших на постсоветском пространстве форум ежегодно собирает в Минске 100 компаний-экспонентов из 15 стран. 6000 квадратных метров под экспозиции и более 25 тысяч желающих увидеть новейшие разработки в сфере связи и коммуникаций.

Пришли узнать об инновациях белорусских предприятий. Очень здорово, узнали много чего нового. 3D-модели увидели, которые создают вместе Китай и Беларусь, роботов, которые сейчас внедряются на наши предприятия.

Отдельное внимание приковано к стендам компаний, которые представляли технологию 5G – новое поколения высокоскоростной передачи данных. С ее помощью беспилотные автомобили, интернет вещей и виртуальная реальность станут для нас чем-то обыденным, а при просмотре концерта любимой группы – в прямой трансляции, естественно – можно будет рассмотреть каждый волос на голове солиста.

Евгений Поболовец, СТВ:

Представьте себе, что это экран вашего мобильного телефона. При действующих технологиях вы сможете смотреть в лучшем случае один фильм в формате HD. С внедрением технологии 5G вы сможете загружать до 16 каналов, и каждый из них будет в HD-качестве. И это не предел. Скорость передачи данных для пользователей – 800 мегабит в секунду.

А значит, можно будет делать видеозвонки в формате Ultra HD. Сейчас технологию 5G активно тестируют по всему миру, в том числе и в нашей стране. И Беларусь имеет все шансы войти в число тех, кто одними из первых начнет эксплуатацию нового поколения передачи данных.

Роберт Дашян, заместитель генерального директора по развитию корпоративного сегмента и ИКТ компании Velcom | А1:

Здесь есть несколько этапов. Самый, наверное, непростой – получить соответствующие лицензии со стороны государства. А далее приступать к инвестициям. Ко второй фазе мы точно готовы. Компания всегда демонстрировала готовность инвестировать в развитие компании и отрасли.

Еще одна новинка – бесконтактные платежи через приложение v-banking. С помощью вартуальной карты можно будет совершать бесконтактные платежи везде, где есть терминал с поддержкой соответствующей функции. Также совсем скоро пользователям приложения v-banking станет доступна оплата топлива не выходя из машины. Для этого достаточно будет сделать пару кликов в своем смартфоне.

Сергей Лабкович, начальник отдела мобильных финансовых сервисов компании Velcom | А1:

Бесконтактная оплата будет работать по всему миру. Вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь, с помощью нашего мобильного приложения можно будет совершить оплату в любом терминале, который поддерживает бесконтактные платежи.

Уже в мае 2019 года будет запущен первый пилотный проект с применением тестовых скоростей 5G. Белорусские компании beCloud и БелАЗ опробуют технологию на беспилотном транспорте. В перспективе можно и вовсе отказаться от водителей в кабинах машин – управлять всем будут операторы.