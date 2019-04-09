«Горизонт», наконец, снесут, а бывшее депо застроят 7-этажками. Что ещё там появится, когда и будут ли паркинги?

В 1940 году на базе существовавшего некогда лесопильно-мебельного завода «Деревообделочник» открыли Минский радиозавод. С годами он расширялся, и для новых корпусов выбрали площадку в границах нынешних улицы Куйбышева – проспекта Машерова – улиц Красной и Киселёва. Так началась история «Горизонта». Какие планы у архитекторов на территорию завода, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Вплоть до 2010 года холдинг базировался в самом сердце Минска, радуя белорусов высококачественной продукцией. В том же году было принято решение: переносить производство на окраину города.

Со временем промышленный квартал освоили под частные инвестиции: магазины, кафе, фотостудии и квест-залы.

О реконструкции цехов разговор шёл давно, а в марте 2019 года администрация Центрального района Минска вынесла на общественное обсуждение проект реконструкции двух кварталов в центре Минска: территории бывшего троллейбусного депо №1 и завода «Горизонт».

Александр Бондарчик, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:

Сносятся все производственные корпуса, кроме тех, которые уже на сегодня функционируют как общественные здания. А сносятся именно производственные старейшие корпуса, в основном, в центральной части данного квартала.

На их месте предусмотрено строительство торгово-развлекательного центра с подземным паркингом. Длинный корпус вдоль улицы Куйбышева и ещё несколько зданий собираются реконструировать под культурно-образовательные и развлекательные центры.

Но самая интересная трансформация произойдет с четырёхэтажным корпусом вдоль улицы Машерова. Из него сделают жилой дом! На первом этаже будет расположен двухуровневый паркинг.

Мнение минчан:

– Я очень приветствую. Я считаю, что всё в городе должно быть для людей, а производства должны быть вынесены за черту города.

– Я думаю, оно здесь будет, вообще, идеально! Рядом метро.

– Я бы купил здесь квартиру.

– Лучше сохранить и сделать более с эстетическим видом.

– Вообще-то это здание является частью истории города, и это производство, насколько я знаю, не является экологически грязным, так что, в принципе – почему бы нет! У нас уже достаточно торговых центров. Застраивать район от проспекта Независимости до Куйбышева будут в две очереди. На первом этапе до 2025 года предусмотрено возвести жилой комплекс на месте троллейбусного депо №1. На территории почти в 7 гектаров планируют возвести жилой комплекс-гигант на 581 квартиру. Проектом предусмотрены 29 жилых домов. Александр Бондарчик:

На сегодня ведутся предпроектные проработки. Пока только на застройку этой территории. Там предполагается строительство жилья, строительство социально гарантированных объектов в виде детского сада. Это, в первую очередь, рассчитано на внутреннюю застройку. И общественные здания и сооружения, в основном, встроенного характера для обслуживания не только жителей, но и всего остального. То есть не менее 9 тысяч квадратных метров общей площади общественных помещений. Насколько я знаю, планируют разместить немного больше.

В одном из них, помимо квартир, разместят детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки, фитнес-зал, помещения для организации досуга, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, а также объекты мелкой торговли: кафе, кондитерские и ресторан. Примечательно, что жилые дома не будут превышать 7 этажей. Александр Бондарчик:

В данном случае эту территорию на оба квартала выполнен проект зоны охраны, который разработало ОАО «Белреставрация». Он согласован, естественно, в Министерстве культуры. И они, естественно, наметили эту высоту, которую мы заложили в качестве детального проекта планирования. Насколько я знаю эту версию, они не должны превышать высоту тех зданий, которые выходят непосредственно на проспект. То есть как историко-культурной ценности. Цель была той, условно говоря, чтобы здания не торчали и не участвовали в восприятии той же пл. Победы и всей окружающей застройки. Поэтому высотой этих зданий это ограничено. Там идёт понижение в сторону улиц Красной – Киселёва. Поэтому там здания могут быть чуть-чуть выше. Но, в принципе, здания не должны превышать эту высоту.