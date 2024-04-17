После молитв здесь свершаются чудеса, а в 1812-м храм ограбил Наполеон. История Свято-Покровского женского монастыря

Кусочек рая на Земле – Свято-Покровский женский монастырь на небосводе Толочина – самая яркая звезда, рассказали в программе «Путевка BY». Благодаря молитвам Заступнице здесь свершаются чудеса.
Кусочек рая на Земле – Свято-Покровский женский монастырь на небосводе Толочина – самая яркая звезда, рассказали в программе «Путевка BY». Благодаря молитвам Заступнице здесь свершаются чудеса.
А началась история с канцлера ВКЛ Льва Сапеги. В 1604-м он строит здесь церковь, открывает школу и больницу. Затем этими землями владели Сангушки. В конце XVIII века они возвели великолепный храм в стиле виленского барокко, который стал жемчужиной всей Беларуси.
Ирина Пикулик, директор Толочинского историко-краеведческого музея:
Виленское, поскольку оно сочетало и традиции европейской архитектуры, и нашей православной, и униатской. Фасад расчленен на несколько отсеков высокими пилонами, вогнутые простенки. Две башни как бы сужаются, и поэтому кажется, как будто они как ракета взлетают. Храм еще интересен тем, что у него прямоугольная алтарная часть.
Была в судьбе обители и черная глава – Наполеоновская война 1812-го.
Ирина Пикулик:
Храм был ограблен Наполеоном, он здесь останавливался на ночь, когда его преследовали авангардные части армии Кутузова. Это было 22 ноября 1812 года, его адъютант Арман де Коленкур написал мемуары. Он провел здесь почти бессонную ночь, почувствовал свое поражение. Он приказал уничтожить архивы армии, были сожжены знамена и эмблемы корпусов, утром французская армия отступила, Толочин подожгла, сгорело много домов. Монастырь долго не мог восстановить свое благолепие.
Читайте также:
Таинственная заброшенная мельница в Толочине. Узнали жуткую историю о призраке
Единственный в Беларуси пограничный столб XVIII века. Показываем, где находится
Реконструкция стоянок и одежда древних людей. Что еще посмотреть в краеведческом музее Толочина?