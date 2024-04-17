После молитв здесь свершаются чудеса, а в 1812-м храм ограбил Наполеон. История Свято-Покровского женского монастыря

Кусочек рая на Земле – Свято-Покровский женский монастырь на небосводе Толочина – самая яркая звезда, рассказали в программе «Путевка BY». Благодаря молитвам Заступнице здесь свершаются чудеса.

А началась история с канцлера ВКЛ Льва Сапеги. В 1604-м он строит здесь церковь, открывает школу и больницу. Затем этими землями владели Сангушки. В конце XVIII века они возвели великолепный храм в стиле виленского барокко, который стал жемчужиной всей Беларуси.

Ирина Пикулик, директор Толочинского историко-краеведческого музея:

Виленское, поскольку оно сочетало и традиции европейской архитектуры, и нашей православной, и униатской. Фасад расчленен на несколько отсеков высокими пилонами, вогнутые простенки. Две башни как бы сужаются, и поэтому кажется, как будто они как ракета взлетают. Храм еще интересен тем, что у него прямоугольная алтарная часть.

Была в судьбе обители и черная глава – Наполеоновская война 1812-го.