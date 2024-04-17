Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Шагнуть в неизвестность и протянуть руку Вселенной. Мужественный поступок Юрия Алексеевича Гагарина – величайший подвиг! Ближе познакомиться с героем можно в стенах Национального центра современных искусств Республики Беларусь.