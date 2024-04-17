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Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске

17 апреля 2024 13:03
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Шагнуть в неизвестность и протянуть руку Вселенной. Мужественный поступок Юрия Алексеевича Гагарина – величайший подвиг! Ближе познакомиться с героем можно в стенах Национального центра современных искусств Республики Беларусь.

Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске-1

Там состоялось торжественное открытие международного выставочного проекта «Сто улыбок Гагарина. Улыбка для мира», посвященного 90-летию со дня рождения первого в мире космонавта.

Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске-4

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Республики Беларусь:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь помогло организовать, 33 страны принимают участие в этом проекте. То есть мы включаем в орбиту, как некогда Юрий Гагарин, весь мир. Очень хочется, чтобы эта выставка не просто прошла как событие и все, а чтобы она работала как некогда миссия Гагарина, именно миротворческая миссия.

Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске-7

Главная изюминка проекта – богатая галерея ретро-фотографий из фонда мемориального музея-заповедника Гагарина. Уникальный уголок памяти – настоящая машина времени!

Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске-10

Олеся Иноземцева, заместитель по творческой работе директора Национального центра современных искусств Республики Беларусь:
На этой фотографии запечатлен знаменитый поцелуй Лоллобриджиды, кинодивы, которая дарит свой поцелуй Гагарину.

Подробнее смотрите в видео.

# Выставки в Минске # общество # Сергей Криштапович # Олеся Иноземцева # Вероника Макаревич

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