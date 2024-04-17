Знаменитый поцелуй Лоллобриджиды и кадры из юности. Проект, посвящённый Гагарину, открылся в Минске
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Шагнуть в неизвестность и протянуть руку Вселенной. Мужественный поступок Юрия Алексеевича Гагарина – величайший подвиг! Ближе познакомиться с героем можно в стенах Национального центра современных искусств Республики Беларусь.
Там состоялось торжественное открытие международного выставочного проекта «Сто улыбок Гагарина. Улыбка для мира», посвященного 90-летию со дня рождения первого в мире космонавта.
Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Республики Беларусь:
Министерство иностранных дел Республики Беларусь помогло организовать, 33 страны принимают участие в этом проекте. То есть мы включаем в орбиту, как некогда Юрий Гагарин, весь мир. Очень хочется, чтобы эта выставка не просто прошла как событие и все, а чтобы она работала как некогда миссия Гагарина, именно миротворческая миссия.
Главная изюминка проекта – богатая галерея ретро-фотографий из фонда мемориального музея-заповедника Гагарина. Уникальный уголок памяти – настоящая машина времени!
Олеся Иноземцева, заместитель по творческой работе директора Национального центра современных искусств Республики Беларусь:
На этой фотографии запечатлен знаменитый поцелуй Лоллобриджиды, кинодивы, которая дарит свой поцелуй Гагарину.
Подробнее смотрите в видео.