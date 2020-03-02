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Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция

02 марта 2020 20:51
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Новости Беларуси. Улицу Толстого расширяют. Водители смогут оценить перемены в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция-1

Существующую дорогу расширят, сделают новые тротуары, обустроят парковки. Строительство финального отрезка должно завершится в 2021 году.

Сейчас работа сконцентрирована в двух точках. Первая точка находится между проспектом Дзержинского и улицей Московской, вторая на Толстого. Именно здесь построят петлеобразную эстакаду, чтобы водители смоли повернуть налево, с Московской на первое кольцо в направлении проспекта Дзержинского.

Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция-4

Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция-6

Василий Тибеж, главный инженер Гордорстроя:
В настоящий момент мы прорабатываем временные парковки. Для этого разработана схема реализации дорожного движения. Они сейчас согласовываются с ГАИ.

Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция-9

# Автодороги Беларуси # общество # Василий Тибеж # Фотофакт

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