Улицу Толстого расширяют, обустраивают парковки. Когда закончится реконструкция

Новости Беларуси. Улицу Толстого расширяют. Водители смогут оценить перемены в июле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Существующую дорогу расширят, сделают новые тротуары, обустроят парковки. Строительство финального отрезка должно завершится в 2021 году.

Сейчас работа сконцентрирована в двух точках. Первая точка находится между проспектом Дзержинского и улицей Московской, вторая – на Толстого. Именно здесь построят петлеобразную эстакаду, чтобы водители смоли повернуть налево, с Московской на первое кольцо в направлении проспекта Дзержинского.