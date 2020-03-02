«Сей в грязь, будешь князь». В Могилёвской области начали необычно раннюю посевную

Новости Беларуси. Аномально ранний старт посевной. На смелый эксперимент решились аграрии Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 марта засевки прошли сразу в четырех районах. Сеют традиционные рапс и ячмень. Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте К слову, в 2020 году под яровые оставили меньше площадей, чем в прошлом. Озимые культуры зарекомендовали себя лучше.

Почему весенний день год кормит – в материале Ирины Недобоевой.

Эта посевная для Владимира Комара уже 21-я. И если раньше ее старт в конце апреля был нормой, говорит механизатор, с каждым годом наблюдается все более раннее начало. Фактическое отсутствие зимы с ее традиционными морозами и снегом и раннее пробуждение природы внесли в посевную-2020 свои коррективы.

Владимир Комар, механизатор ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:

Почва комками уже не крошится, становится рыхлая. Готова. Только посмотрим, как дальше. Один весенний день год кормит, как говорится, сей в грязь овес – будешь князь.

Аграрии объясняют: из-за того, что зима выдалась не самой снежной, почве не хватает влаги. Потому сеять приходится оперативно.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Культиваторы уже запустили в поле. Их задача – запечатать влагу в почве. Затем пойдут рассеиватели – внесут удобрения. И финишируют посевные агрегаты. Всего в хозяйстве в качестве эксперимента планируют засеять 20 гектаров ячменя.

Владимир Дорофей, главный агроном ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:

Который год наблюдаем, что больше урожай дают озимые культуры. И в этом году мы увеличили порядка 40 % озимые культуры. На яровой сев осталось меньше. И как раз в эти сроки мы успеем, думаю, поймать те благоприятные погодные условия, чтобы посеять в срок и качественно.

За Кировским районом сегодня подтянулись еще три: Бобруйский, Осиповичский и Глусский. Сеют традиционные рапс и ячмень. Всего же в области в этом году под яровые отвели почти 370 тысяч гектаров.

Виктор Витковский, председатель Могилевского облсельхозпрода:

В связи с аномальными погодными условиями мы изменили структуру посевных площадей. Пошли на то, чтобы посеять на 20 % озимых культур больше, также увеличили на 14 % сев крестноцветных культур. Снизили такие неблагоприятные культуры как овес, который сегодня никакой экономики не составляет. Президент Беларуси о посевной: «Надо подбирать те культуры, которые с учётом изменившегося климата, могут здесь возделываться» Раннее начало природной весны не было неожиданностью. Это прогнозировали белорусские синоптики еще в конце 2019-го.

Тогда же Минсельхозпрод на семинаре по подготовке техники к посевной поставил перед аграриями четкую задачу: подготовить все машины на месяц раньше, чем предлагала инженерная служба. В Могилевской области для этих целей сформировали три спецпункта. До 15 марта вся техника должна быть на ходу.

Леонтий Кушеваров, директор ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:

Сегодня климатические условия на недели две-три сдвинуты, поэтому мы полностью готовы к посевной кампании. Техника отремонтирована вовремя. Людей достаточно, все обучены. Я думаю, все работы будут выполнены в срок.