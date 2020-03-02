Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Новости Беларуси. От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в России в этом году наши специалисты впервые в истории добудут миллион тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте. На полную мощность в 2020-м заработает и эквадорский проект – рекордные 160 тысяч тонн планируется добыть на месторождении Армадильо. О перспективных рынках для белорусских технологий материал Александра Добрияна.

Нефтяной сервис в России сейчас называют рынком возможностей. Нефтекомпании активно вкладывают в ремонт скважин и стараются выжать максимум из действующих месторождений. К 2024 году объем нефтесервисных услуг достигнет рекордных 27 миллиардов долларов. Возможность заработать на традиционном для себя рынке не упускают и белорусы.

Денис Воробьев, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:

Рынок России перспективен. Видим дальнейшее развитие и выстраиваем сегодня на нем определенную стратегию с точки зрения усиления нашего присутствия.

Весь спектр белорусского нефтесервиса сегодня востребован и в Украине. Причем на то, чтобы завоевать здесь репутацию, белорусам понадобилось всего несколько лет.

Денис Воробьев:

Мы чувствуем себя на этом рынке уверено. Мы подтвердили сегодня свою технические квалификацию и соответствие, оснащенность. Заказчики это видят и зачастую приглашают нас в тендеры, которые не публикуются на общих основаниях. Соответственно, в этих тендерах участвуем и даже побеждаем, забираем тот объем, который традиционно забирали украинские компании.

Уверенно развивается белорусский нефтяной проект и в Эквадоре. На месторождении Армадильо белорусы инфраструктуру для нефтедобычи создавали с нуля.

Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности ГПО «Белоруснефть»:

Мы уже несколько лет развиваем наш добычной проект в Эквадоре. Последние пару лет каждый последующий год добываем все больше и больше. Если в 2019-м добыли 135 тысяч тонн нефти, то в 2020-м рассчитываем не меньше 160 тысяч тонн нефти в этой стране.

Индия – еще один освоенный регион дальней дуги. Здесь белорусские нефтяники оказывают научно-исследовательские услуги.

Александр Добриян, корреспондент:

В Гомельской лаборатории БелНИПИнефть недра индийской земли. Керны с шесть разных месторождений. Для каждого из них белорусским ученым предстоит найти свой рецепт эффективной добычи черного золота.

Нынешний проект с крупнейшей индийской нефтяной компанией уже третий за последние несколько лет.

Алексей Кудряшов, заместитель директора института БелНИПИнефть:

В рамках этого контракта задача заключается в подборе необходимой композиции, присадки к воде, которая увеличит коэффициент вытеснения нефти из породы.