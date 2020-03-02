«Гордимся. Оберегает и бережёт». В Гродно прошёл парад сотрудников милиции

Новости Беларуси. В центре Гродно в преддверии Дня милиции сотрудники внутренних дел прошли маршем по пешеходной улице Советской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе колонны – около 300 сотрудников из различных подразделений от Госавтоинспекции до ОМОНа, а также спецтехника: мотоциклы и милицейские автомобили. Их встречали жители города и туристы.

Изюминкой шествия стало исполнение гимна гродненской милиции. Также участники марша возложили цветы к Вечному огню и памятнику милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга.

Лилия Макрушич, жительница Гродно:

Гордимся нашей милицией, которая нас оберегает и бережет.

Игорь Казаровец, заместитель командира оперативной роты отряда милиции особого назначения УВД Гродненского облисполкома:

В органы внутренних дел приходят те ребята, которые способны и готовы где-то рискнуть ради безопасности своих граждан, плюс те, кто физически и морально готовы обеспечить правопорядок и безопасность своих граждан.