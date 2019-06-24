Уличный театр, гастрономические изыски. 24 июня в фан-зоне у Дворца спорта пройдёт день культуры Италии

24 июня в центре столицы зазвучат итальянские мотивы. Уличный театр, фольклор, гастрономические изыски. О красотах этой страны напомнит фотовыставка.

Новости Беларуси. Главная фан-зона у Дворца спорта предлагает окунуться в атмосферу многонациональных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантские снимки украсят всю развлекательную зону. Публику также порадуют акробаты. А самых маленьких посетителей будет развлекать уличный художник и клоун.

Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»

Не менее насыщенная программа и на других фан-зонах. В течение всего дня минчан и гостей столицы ждут на площадках у «Чижовка-Арены» и «Минск-Арены».