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Уличный театр, гастрономические изыски. 24 июня в фан-зоне у Дворца спорта пройдёт день культуры Италии

24 июня 2019 07:25
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Новости Беларуси. Главная фан-зона у Дворца спорта предлагает окунуться в атмосферу многонациональных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

24 июня в центре столицы зазвучат итальянские мотивы. Уличный театр, фольклор, гастрономические изыски. О красотах этой страны напомнит фотовыставка.   

Уличный театр, гастрономические изыски. 24 июня в фан-зоне у Дворца спорта пройдёт день культуры Италии-1

Гигантские снимки украсят всю развлекательную зону. Публику также порадуют акробаты. А самых маленьких посетителей будет развлекать уличный художник и клоун.   

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Не менее насыщенная программа и на других фан-зонах. В течение всего дня минчан и гостей столицы ждут на площадках у «Чижовка-Арены» и «Минск-Арены». 

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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