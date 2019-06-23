Нино Катамадзе в Минске: «Здесь исключительно глубокая, душевная публика»

Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают все большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают все большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже сейчас многолюдно на самой крупной из них. На связь со студией от Дворца спорта вышла корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
В фан-зоне в эти дни поистине культурный калейдоскоп. Хэдлайнер вечера – знаменитая джазовая певица Нино Катамадзе, которая ради того, чтобы бесплатно выступить в Минске для гостей II Европейских игр, перекроила гастрольный график. Прямо отсюда она улетает в Амстердам. Сюда она привезла свою новую программу.
Нино Катамадзе, джазовая певица, композитор (Грузия):
Это новая программа, новый состав, новое звучание и новое место. Я очень рада, потому что здесь исключительно глубокая, душевная публика.
Я почувствовала, что волонтеры работают фантастически. Они создают настроение великолепное просто. Мы сразу приехали и оказались на площадке, так что почувствовать мы успели.
Подробности в видеоматериале.