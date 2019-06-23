Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Новости Беларуси. II Европейские игры проходят в Минске. Фан-зоны открыты не только в Минске, но и в регионах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как болеют в регионах Беларуси, репортаж Галины Буро.

За грандиозной церемонией открытия II Европейских игр следили все – от юга до севера, на востоке и на западе страны. Приобщиться к главному спортивному мультифоруму континента решили сотни белорусов и туристов. Им в помощь – 10 фан-зон в регионах.

«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр