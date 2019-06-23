Прямой эфир

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

23 июня 2019 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. II Европейские игры проходят в Минске. Фан-зоны открыты не только в Минске, но и в регионах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как болеют в регионах Беларуси, репортаж Галины Буро.

За грандиозной церемонией открытия II Европейских игр следили все – от юга до севера, на востоке и на западе страны. Приобщиться к главному спортивному мультифоруму континента решили сотни белорусов и туристов. Им в помощь – 10 фан-зон в регионах.

«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?-1

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?-3

Например, в Гродно фан-зону разместили в самом сердце города – на площади Советской. И она сразу же стала самой модной точкой притяжения горожан и туристов. Ведь ничто так не объединяет абсолютно незнакомых людей, как общие эмоции и спортивный дух праздника.

Конечно, внимание приковано к сцене, где все 10 дней на большом экране будут транслировать Игры, а в перерывах – акции, мастер-классы, спортивные площадки и музыкальные подарки.

Подробнее – в видеоинформации.

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?-6

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?-8

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?-10

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?-12

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?-14

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?-16

# Европейские игры # общество # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина
23 июня 2019 18:13

Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина

Дорогами Великой Победы. Рассказываем о наступательной операции «Багратион»
23 июня 2019 15:16

Дорогами Великой Победы. Рассказываем о наступательной операции «Багратион»

«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр
23 июня 2019 14:51

«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр