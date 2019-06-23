Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром

Новости Беларуси. О партизане номер один, который наводил ужас на захватчиков. Когда немцы были уже под Москвой, контролировал 40-километровый разрыв линии фронта Витебской области, вошедший в историю, как Суражские ворота, и за все свои воинские успехи заплативший жизнью своих четырех детей, помимо документальной информации в 1971 году снят фильм «Батька», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Автором сценария стал приемный сын Батьки Миная, так что картина получилась очень честной. Но фильм ждала непростая судьба, к показу в Москве его не рекомендовали и популярным он не стал.

Телеканал СТВ решил восстановить справедливость и показать новому поколению эту незаслуженно забытую картину в День Независимости в эфире РТР-Беларусь.

А до начала показа об истории несгибаемого Батьки Миная и о том, что осталось за кадром ее художественного воплощения, расскажут исполнители главных ролей – Юрий Горобец, Любовь Румянцева, историки, кинокритики и дочь Миная Шмырёва – в фильме о фильме «Батька».



