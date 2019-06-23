Прямой эфир

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром

23 июня 2019 20:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О партизане номер один, который наводил ужас на захватчиков. Когда немцы были уже под Москвой, контролировал 40-километровый разрыв линии фронта Витебской области, вошедший в историю, как Суражские ворота, и за все свои воинские успехи заплативший жизнью своих четырех детей, помимо документальной информации в 1971 году снят фильм «Батька», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром-1

Автором сценария стал приемный сын Батьки Миная, так что картина получилась очень честной. Но фильм ждала непростая судьба, к показу в Москве его не рекомендовали и популярным он не стал.

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром-4

Телеканал СТВ решил восстановить справедливость и показать новому поколению эту незаслуженно забытую картину в День Независимости в эфире РТР-Беларусь.

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром-7

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром-9

А до начала показа об истории несгибаемого Батьки Миная и о том, что осталось за кадром ее художественного воплощения, расскажут исполнители главных ролей – Юрий Горобец, Любовь Румянцева, историки, кинокритики и дочь Миная Шмырёва – в фильме о фильме «Батька».

Юрий Горобец, народный артист Российской Федерации:
Спасибо Беларуси за то, что она помнит этих людей таких, как Минай Филиппович Шмырев. Помнит, за что они воевали, и помнит, чем платили.

Открывая неизвестные факты и события из жизни «Партизан Беларуси». В интернете появится онлайн-формуляр

Фильм с непростой судьбой. СТВ покажет картину «Батька» о подвиге Миная Шмырёва и расскажет, что осталось за кадром-12

# Беларусь помнит # общество # Минай Шмырев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?
23 июня 2019 18:28

Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина
23 июня 2019 18:13

Всё началось с африканских косичек. История создания семьи белоруски и египтянина

Дорогами Великой Победы. Рассказываем о наступательной операции «Багратион»
23 июня 2019 15:16

Дорогами Великой Победы. Рассказываем о наступательной операции «Багратион»