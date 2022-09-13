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Более 230 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала действия безвизового режима

13 сентября 2022 07:34
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Новости Беларуси. Более 230 тысяч иностранцев посетили нашу страну с момента действия безвиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 230 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала действия безвизового режима-1

Напомним, с 15 апреля такая возможность есть у жителей Литвы и Латвии. А с июля оформление визовых документов больше не нужно полякам, чем активно и пользуются наши соседи.

В Беларусь жители европейских государств едут в том числе за продуктами и топливом. Инфляция в Польше разогналась до рекордных для страны значений. Закупиться в нашей стране получается вдвое дешевле. Кстати, воспользоваться правом безвизового въезда можно неограниченное количество раз. Ограничений передвижения для туристов нет.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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