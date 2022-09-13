«Мама увидела счёт на 300 рублей». История подростка, который в нетрезвом виде ездил на каршеринге

Новости Беларуси. Каршеринг – сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Максим Прокопчук, заместитель начальника службы безопасности сервиса краткосрочной аренды автомобилей: Ребенок предложил родителям сфотографироваться с документами, так как это предоставит им скидку на мойку автомобилей. Используя эти документы, он зарегистрировался в нашем сервисе и попытался использовать автомобиль.

Как-то зимой, незадолго до Нового года, мы решили отметить. Собрались, купили алкоголь, напились. Захотелось покататься по ночному Минску. Но денег и прав ни у кого из нас не было, как и машины. И тут на глаза попался каршеринг. Решили поступить по следующей схеме: взяли паспорт подруги, ей на тот момент был 21 год, зарегистрировались в приложении, привязали карту мамы. Начали кататься, катались всю ночь. Благо, никого не сбили. Так бы, наверное, и остались незамеченными, но мама увидела счет на 300 рублей. Подумала, что потеряла карту или ее просто украли. Обратилась в правоохранительные органы. Так все и вскрылось. Что хочется сказать таким же ребятам? Не надо так делать, это глупо и опасно для всех.

Договор между каршеринговой компанией и клиентом исходит из принципа добросовестности сторон, но практика показывает, что не все пользователи относятся добросовестно к своим обязанностям. А судя по количеству аварий с участием каршеринга, принимаемых мер со стороны владельцев автопроката недостаточно. Видимо, нужно, чтобы компании делили ответственность со своими клиентами. Может быть тогда они будут более пристально следить за тем, кто, когда и в каком состоянии берет автомобиль.