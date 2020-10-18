«Улиц, которые требуют серьёзного ремонта, практически не останется». Как будут ремонтировать дороги в Беларуси ближайшие пять лет?

Новости Беларуси. Чтобы зима не сильно буйствовала на наших дорогах, сделан запас реагентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец:

Вы тут же парируете про качество этих самых дорог и будете правы. Тоже ведь немаловажный фактор: в стране протяженность всех дорог – почти 100 тысяч километров. И большинство из них местные. Не скоростные автобаны, а обычные. Я бы сказал, заурядные. Вот к ним в последнее время особенно пристальное внимание. Какого туриста удивишь качеством автобана? Это обыденность для многих. Хозяйственная рука любой власти в любой стране ощущается именно тогда, когда съезжаешь с главной дороги на второстепенную. Вот там и видишь, сколько недосыпали гравия, сколько ям не заровняли, сколько бюджетных денег не дошло до конечной цели.

Беларусь потому и славится среди стран бывшего Союза. Когда говорят про качество наших дорог, чаще всего звучит что-то вроде: «Люся, они там даже в деревне хорошие, представляешь!» Шутки шутками, но в каждой, как вы помните, есть доля правды. Местным дорогам в нашей стране действительно уделяется много внимания. Только в 2020 году отремонтировали 7 000 километров покрытия. И что важно, ремонт сегодня – это не просто приведение к прошлому состоянию, это модернизация, увеличение грузоподъемности, развитие инфраструктуры. А хватает ли на это все денег белорусских налогоплательщиков и как делать наши дороги лучше помогают банковские структуры? На неделе этот вопрос изучил Дмитрий Боярович.

Эта яма едва ли не самая знаменитая в Минском районе. Выбоина в асфальте длиной пять метров мешает нормально ездить. Жители дома по улице Студенецкой в Заславле и в товарищество обращались, и в ЖЭС, и в ГАИ. Но дело – к зиме, а воз и ныне там. – Насколько мешает вам?

– Конечно, мешает. Моя жена здесь не проезжает. У нее низкая посадка в машине. Она тут не ездит. А зимой тоже, если замерзнет, лед, никакого тормоза, ничего не будет. Надо что-то делать. Только в Минске за год ремонтируют 700 тысяч квадратных километров дорог. Речь идет о полной замене покрытия. В «Горремавтодоре» говорят: сейчас переходят на такой тип ремонта. Долговечнее. Если все сделано правильно, покрытие будет как новенькое 8 лет.





Владимир Латушкин, заместитель генерального директора предприятия «Горремавтодор»:

В пятилетку мы выйдем, таких улиц, которые будут требовать серьезного ремонта, практически не останется. Только улицы малого значения, частный сектор. Есть еще улицы грунтовые, и, наверное, за следующий год мы хотим вообще уйти от этих улиц. То есть Минск будет только из асфальтобетонных покрытий состоять, без грунтовых.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

За следующий год никаких грунтовок в Минске не будет? Владимир Латушкин:

Да, план такой. Я думаю, мы его выполним.





Большинство дорог в Беларуси, около 70 тысяч километров, местного значения. Им в последнее время уделяют много внимания. Каждый год ремонтируют 7 000 километров их покрытия. Технологии ремонта отлажены, но иногда водителям все же приходится наблюдать совсем иные ситуации.