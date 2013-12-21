Украшение к рождественским праздникам помещений и витрин в Минске

Что больше всего привлекает внимание жителей и гостей столицы в декабре? Яркие и необычно украшенные витрины. Многие предприятия соревнуются, чьи же декорации станут самыми яркими. А некоторые нанимают целую команду дизайнеров для создания эксклюзивных декораций, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Наталья Симакова, художник-декоратор:

Мы следим за тенденциями в моде, стараемся какие-то элементы в одежде использовать в своих витринах, чтобы покупатель смог что-нибудь увидеть и использовать в своем наряде какие-то декоративные элементы.

Главный объект внимания в этом году - лошадь. Изображения и даже скульптуры символа наступающего года можно встретить почти в каждой витрине.

Наталья Симакова, художник-декоратор:

Мы брали за идею основную русский новый год.

Приятным сюрпризом для покупателей стало оригинальное оформление витрин и торговых залов. Для создания праздничной атмосферы были использованы стилизованные металлические конструкции, иллюминация и современные дизайнерские приемы.

Наталья Симакова, художник-декоратор:

Головные уборы у нас карнавальные. Используются различные элементы, такие как: цветы, бусы. Для обычной жизни они не предназначены. Это выставочный вариант, но как идея может существовать.

Кстати, труды дизайнеров, художников и других мастеров ежегодно оценивают на конкурсе. В состязании участвуют все объекты торговли и общественного питания. Жаль, что среди участников нет детских садов. Их украшают с особой любовью, поэтому дети задерживаются возле каждого окна. На каждом подоконнике оживают сказочные герои.

Анастасия Орлова, заместитель заведующего ГУО «Ясли-сад №239» г. Минска:

Мы подружились с одним предприятием, которое помогает нам изготавливать красивые фигуры. Дизайн наших витрин мы разрабатываем сами. Уже в начале декабря наши дети погружаются в новогоднюю сказку.

В этом саду даже не прогулке ребят окружает праздничная атмосфера. На площадки появились сказочные герои из снега. Снежных зверюшек ребята лепили сами и разукрашивали в акварель и вырезали из бумаги цветные украшения. Каждая скульптура предназначена для игры.