Более двухсот семей получили ключи от новых квартир в Минске

Новости Беларуси. 21 декабря двери распахнули сразу две новостройки в одном из спальных районов Минска. В каждой - по 108 квартир. К слову, эти дома попали в список проблемных: по нормативным срокам их должны были сдать еще в прошлом году. С новосельем пришлось повременить из-за заминок с поставкой материалов: их везли из Литвы.

Их встречают еще голые, но уже родные стены. Новоиспеченные жильцы с энтузиазмом проводят экскурсию. Две просторных комнаты: одна под гостиную, другая под детскую, два санузла, балкон. Правда, настоящее новоселье здесь будут справлять лишь в январе, после завершения отделочных работ.

Ирина Берняк:

Во время того, как мы принимали и смотрели стены, ребенок решил немножко порисовать - маму, папу... Здесь будет детская комната, окна выходят на двор.

Они уже знают, как будет выглядеть квартира их мечты. Помочь с ремонтом приехал даже дедушка. Вот и решения в дизайне напрямую исходят из нужд большой семьи.

Эту квартиру они начали строить три года назад. Именно тогда жизнь молодой семьи круто переменилась: продав жилье в родном городе, они переехали в столицу. Предоплату внесли сразу, но планы нарушились. Из-за заминок с поставками стройматериалов - их везли из Литвы - строительство задержалось. Дом должны были сдать в 2012.

Анатолий Берняк:

Ждали очень долго, стройка непростая, строилась с очень большими сложностями, у застройщика было много проблем, но мы рады, что эти проблемы успешно решились.

Проблемы начали решаться, когда дом попал в список проблемных.

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Застройщик выполнил все обязательства... По времени он нарушил, но не поднял людям цену. По той сумме, которая изначально была указана в договоре, он построил и передал ключи. В принципе, застройщик вел работу с жильцами и много жалоб не поступало.

Теперь эти два долгостроя по улице Космонавтов сменили статус на новостройки, ключи от квартир получили более двух сотен семей. Кстати, качеством проделанных работ жильцы остались довольны.

Инна Ананич:

Квартиры и дома оказались очень красивые, планировки квартир оригинальные. Мы все ждали этот день.

Тема жилищного строительства находится под особым контролем на высшем уровне. Вот и 10 декабря, подводя итоги республиканского совещания, Президент потребовал от чиновников закрыть вопрос по проблемным домам до 1 июля 2014 года.