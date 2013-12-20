Детский дом семейного типа, уже 40 по счету, открылся в Могилевской области

Новости Беларуси. Добрая традиция накануне Нового года. В Могилевской области открылся еще один детский дом семейного типа. Возвели объект за счет средств республиканского и областного бюджетов. В новом доме тепло и уют нашла семья, воспитывающая восьмерых детей.

Мама, папа и восемь детей. Семья Магилиных в этот новенький дом в агрогородке Вейно переехала полным составом. Старшему уже 17, младшему всего год. Когда только начиналась их история, признается глава семейства, даже и не думали, что создадут такую большую и дружную семью.

Михаил Магилин, родитель-воспитатель:

Мы не жалеем. Посоветовались и решили, нам предложили, открыть дом семейного типа. Таню, Максима, Настю нам дали. Нормально все, общий язык нашли.

15-летняя Настя, ее младшие брат Максим и сестра Настя еще год назад жили в родной семье. Правда, назвать это жизнью, говорит девочка, сложно. Родители пили, отец нигде не работал. Когда нахождение в такой семье стало по-настоящему опасно, детей поселили в приюте. Сегодня – второй день, как они живут в новой семье Магилиных. Всего 48 часов, но и за это время дети поняли, какими должны быть родители. К слову, к своим настоящим ребята сейчас возвращаться и не думают.

Татьяна Вододохова:

Они не смогут нам дать нормальное жилье, образование. Пусть приезжают и общаются. В этом доме мне нравится.

Успел обустроиться и еще один приемный ребенок Максим. Комнату он делит со своими новыми братьями Никитой и Сашей.

Еще один – старший Петр – учится в Могилевском колледже. Домой приезжает на выходные. С ним Максим еще не успел познакомиться, но в том, что поладят, не сомневается.

Максим Вододохова:

Семья хорошая, дети хорошие, приняли нас хорошо, когда мы приехали.

Новое жилье для такой большой семьи – настоящий подарок к Новому году.

Валерия Магилина:

У нас тут новая мебель, мы с мамой уже все успели в комод сложить.

Подобных домов семейного типа в Могилевской области уже 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в каждом дети обрели родительское тепло и заботу.

Татьяна Магилина, родитель-воспитатель:

Очень большая помощь от государства. И обстановка – помощь от государства, и все благоустройство. Детям здесь замечательно, для них сделаны игровые площадки.

Пускай женщины не боятся, не отчаиваются. У них все получится. Пусть будет больше таких домов, чтобы не было интернатов, детских домов.