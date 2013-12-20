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Новую энергетическую подстанцию «Грушевская» открыли 20 декабря в Минске

20 декабря 2013 18:02
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Новости Беларуси. Энергию – в массы. Новую энергетическую подстанцию «Грушевская» открыли 20 декабря в Минске. В перспективе она будет питать третью линию Минского метрополитена. Сейчас обеспечит в жилых микрорайонах надежное электроснабжение.

Также подстанция позволит промышленным предприятиям уменьшить затраты на электричество. Новый объект работает на автоматической системе управления. А современное оборудование для него закупили в Словении, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Роман Романов, главный инженер Минских кабельных сетей филиала РУП «Минскэнерго»:
Строительство подстанции «Грушевская» явилось очень важным событием в строительстве объектов электроснабжения Минска, в том числе для этой части города, поскольку данная подстанция будет питать таких важных потребителей, как третья линия метрополитена, вагоноремонтный завод и жилое строительство в этой части города. Данная подстанция будет обеспечивать также и существующие районы жилой застройки, и существующих потребителей. Она будет обеспечивать их необходимой электрический энергией и обеспечивать надежность их электроснабжения.

# общество # Электроснабжение # РУП «Минскэнерго» # Роман Романов

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