В Минске обсудили перспективы развития симуляционных технологий в медицинском образовании

Увеличение продолжительности и повышение качества жизни белорусов – приоритеты белорусской национальной политики. Система здравоохранения страны делает большие успехи в современных способах профилактики, диагностики и лечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые методы позволяют оказывать помощь эффективно и без рисков для здоровья пациентов. Перспективы развития симуляционных технологий в медицинском образовании обсуждали сегодня, 18 апреля, на съезде в Минске. Площадка объединила не только отечественных специалистов, но и коллег с пространства СНГ.

От вузовских лабораторий до инновационного центра в Минске. Симуляционное обучение в Беларуси представлено широко. В столице с 2023 года практические навыки врачи и студенты совершенствуют в своеобразной моделированной клинике. Специалисты отрабатывают разные сценарии: от проведения операций на сердце до спасения людей в автомобильной аварии. На манекенах и фантомах осваивают также действия в ситуациях, которые на практике встречаются очень редко. Такие возможности – значимый шаг вперед для нашего здравоохранения.

Юрий Горбич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Было время, когда наши с вами белорусские коллеги, которые работают в симуляционной медицине, ездили за рубеж учиться. В настоящий момент мы продолжаем обмениваться опытом с нашими коллегами из сопредельных стран. Но это уже не учеба, когда мы приезжаем и впитываем как губки то, что происходит, а это уже взаимообмен какими-то наработками.