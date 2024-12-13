«Украшала ёлки на Венском балу». Коллекционер ёлочных игрушек рассказал о самых уникальных экземплярах

Офисную елочку зажгли, пора наряжать зеленую красавицу дома. Как выбрать стильные и оригинальные украшения? Об этом поговорили с гостем.

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:

У нас помимо фабрики есть еще и музей елочных игрушек, все самое уникальное в музее. Нельзя сказать уникальное, исходя из собственного опыта, потому что бывает, когда приезжаешь из Австралии, привозишь игрушку в виде коалы, она здесь уже уникальная, потому что, возможно, это единственная игрушка в Беларуси с этим образом. Мы стараемся сами создавать уникальные игрушки, но потом уже нас копируют или подделывают.

Юрий Царев, ведущий:

Какой самый редкий экспонат в музее?

Андрей Бегун:

Конец XIX – начало XX века, большая игрушка в виде стеклянного шара размером с баскетбольный мяч. Есть придание, что она украшала елки на Венском балу.