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«Украшала ёлки на Венском балу». Коллекционер ёлочных игрушек рассказал о самых уникальных экземплярах

13 декабря 2024 07:23
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Офисную елочку зажгли, пора наряжать зеленую красавицу дома. Как выбрать стильные и оригинальные украшения? Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие самые уникальные игрушки доводилось и видеть, и делать?

«Украшала ёлки на Венском балу». Коллекционер ёлочных игрушек рассказал о самых уникальных экземплярах-2

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:
У нас помимо фабрики есть еще и музей елочных игрушек, все самое уникальное в музее. Нельзя сказать уникальное, исходя из собственного опыта, потому что бывает, когда приезжаешь из Австралии, привозишь игрушку в виде коалы, она здесь уже уникальная, потому что, возможно, это единственная игрушка в Беларуси с этим образом. Мы стараемся сами создавать уникальные игрушки, но потом уже нас копируют или подделывают.

Юрий Царев, ведущий:
Какой самый редкий экспонат в музее?

Андрей Бегун:
Конец XIX – начало XX века, большая игрушка в виде стеклянного шара размером с баскетбольный мяч. Есть придание, что она украшала елки на Венском балу.

Подробности в видео.

# Новый год # Праздники

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