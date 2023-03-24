Месяц назад минчанка рассказала, как её обманули на 19 тыс. при изготовлении памятника. Встретились с ней снова

В течение последнего месяца вскрылся, похоже, самый масштабный и циничный обман в стране – фирма, занимающаяся изготовлением памятников, «кинула» около 700 своих клиентов. Общая сумма, по самым скромным подсчетам, может составлять более миллиона долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Буквально месяц назад на горячую линию СТВ обратилась минчанка Ирина Комаровская с крайне необычной историей. Некая фирма по изготовлению памятников под названием «Ритуал Гранит» сильно затягивает сроки выполнения ее заказа, причем не на день-два, а почти на год. При этом внятных ответов по поводу того, что стало причиной этому, менеджеры не давали. У женщины возникли подозрения, что дело пахнет откровенным мошенничеством. Тем более что в интернете начали появляться негативные отзывы таких же обманутых клиентов.

В итоге после выхода нашей программы выяснилось, что таких «ожидающих», как Ирина Комаровская, сотни, если не тысячи, по всей стране. Люди начали объединяться в группы, коллективно обращаться в госорганы и даже вести собственное расследование. В то время как «кинувшая» их компания подала на ликвидацию, а ее директор вместе со всеми деньгами уехал в Польшу.