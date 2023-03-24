Месяц назад минчанка рассказала, как её обманули на 19 тыс. при изготовлении памятника. Встретились с ней снова
В течение последнего месяца вскрылся, похоже, самый масштабный и циничный обман в стране – фирма, занимающаяся изготовлением памятников, «кинула» около 700 своих клиентов. Общая сумма, по самым скромным подсчетам, может составлять более миллиона долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Сергей Шуманский, ведущий:
Буквально месяц назад на горячую линию СТВ обратилась минчанка Ирина Комаровская с крайне необычной историей. Некая фирма по изготовлению памятников под названием «Ритуал Гранит» сильно затягивает сроки выполнения ее заказа, причем не на день-два, а почти на год. При этом внятных ответов по поводу того, что стало причиной этому, менеджеры не давали. У женщины возникли подозрения, что дело пахнет откровенным мошенничеством. Тем более что в интернете начали появляться негативные отзывы таких же обманутых клиентов.
В итоге после выхода нашей программы выяснилось, что таких «ожидающих», как Ирина Комаровская, сотни, если не тысячи, по всей стране. Люди начали объединяться в группы, коллективно обращаться в госорганы и даже вести собственное расследование. В то время как «кинувшая» их компания подала на ликвидацию, а ее директор вместе со всеми деньгами уехал в Польшу.
Бизнес за гранью морали. Чуть больше месяца назад в объективы телекамер программы «Решение есть!» попала фирма по изготовлению надгробий и мемориальных комплексов «Ритуал Гранит». Руководство и работников компании клиенты подозревали в многомиллионном мошенничестве. Ирина Комаровская тогда рассказала нашей съемочной группе, как столкнулась с навязчивым сервисом, хамским отношением и как лишилась своих кровно нажитых, так и не получив оплаченную услугу.
Обманули на 19 тысяч рублей. Белоруска хотела установить памятник мужу, но нарвалась на мошенников – подробности.
Герой романов Ильфа и Петрова знал 400 сравнительно честных способов, как отнять деньги у населения. Все его махинации были почти законными. Одна и та же компания с разными названиями «Ритуал Гранит» или «Студия Гранита RG» действует по похожему принципу. Например, пользуется правовым нигилизмом граждан, выманивая у них большие суммы.
Ирина Комаровская:
Мы ждали чуда, ждали весны, что нам что-то сделают. Но, к сожалению, оказалось, что это пирамида. Забрали деньги, и ничего нет, даже нет слов. Я написала письмо в прокуратуру. Прошло какое-то время, и мне дали ответ, что мое дело идет на доследование. Благодаря вашей программе (благодарны все пострадавшие) очень много людей по Беларуси узнали, что их услуги не выполнены. Много людей потеряли очень много денег.
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