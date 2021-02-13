«Украинский сценарий?» Анна Канопацкая ответила на вопросы Евгения Пустового

Евгений Пустовой, корреспондент: БЧБ-флаг – это главный посыл, с чем не соглашается политическая системная оппозиция Беларуси? Надо же услышать людей, которые в регионе – они думают не только о высокой политике, а о приземленных вещах. Как там, диалог есть?

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь .

Новости Беларуси. В программе «Политика без галстуков и купюр» на СТВ Анна Канопацкая.

Анна Канопацкая:

А если мы говорим о приземленных вещах, то прежде всего нашей экономике необходима частная собственность на землю.

Евгений Пустовой:

Украинский сценарий?

Анна Канопацкая:

Земля? Опять же, вы действительно государственный пропагандист. Почему вы смотрите на плохие примеры? У нас есть множество хороших примеров – у нас есть Польша, которая на начальном этапе своего развития, в 1991 году, была в намного худшем экономическом положении, чем Беларусь.

Евгений Пустовой:

То есть вы предлагаете сейчас крестьян немножко опустить, да?