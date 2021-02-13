«Украинский сценарий?» Анна Канопацкая ответила на вопросы Евгения Пустового
Новости Беларуси. В программе «Политика без галстуков и купюр» на СТВ Анна Канопацкая.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Евгений Пустовой, корреспондент:
БЧБ-флаг – это главный посыл, с чем не соглашается политическая системная оппозиция Беларуси? Надо же услышать людей, которые в регионе – они думают не только о высокой политике, а о приземленных вещах. Как там, диалог есть?
Анна Канопацкая:
А если мы говорим о приземленных вещах, то прежде всего нашей экономике необходима частная собственность на землю.
Евгений Пустовой:
Украинский сценарий?
Анна Канопацкая:
Земля? Опять же, вы действительно государственный пропагандист. Почему вы смотрите на плохие примеры? У нас есть множество хороших примеров – у нас есть Польша, которая на начальном этапе своего развития, в 1991 году, была в намного худшем экономическом положении, чем Беларусь.
Евгений Пустовой:
То есть вы предлагаете сейчас крестьян немножко опустить, да?
Анна Канопацкая:
Я предлагаю крестьянам дать возможность выбора. Работать на своей земле или работать на чужой земле, быть уверенным в том, что завтра к ним не придут и ничего не заберут, в том, что они передадут эту землю, в которую они вложили свои силы.
Евгений Пустовой:
У кого что забрали, скажите?
Анна Канопацкая:
У фермеров.
Евгений Пустовой:
Каких?