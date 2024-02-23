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Украинец проголосовал на выборах после получения белорусского гражданства

23 февраля 2024 13:52
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Подключаются к голосованию и те, для кого Беларусь стала вторым домом. Речь об украинцах, которые бежали от войны в нашу страну и получили не только паспорт гражданина Беларуси, но и право участвовать в политической жизни второй родины. В агрогородке Озеры впервые исполнил свой гражданский долг Дмитрий Малик – в ноябре, благодаря Указу Президента, он получил гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинец проголосовал на выборах после получения белорусского гражданства-1

Семья мужчины девять лет назад была вынуждена спасаться от войны в Новолуганском. В Беларуси начали все с нуля, в том числе и бизнес. Организовали фермерское хозяйство: выращивают клубнику и картофель. Единый день голосования для Дмитрия Малика стал настоящим праздником. На память о значимом моменте как впервые голосующий получил подарок – Конституцию Республики Беларусь.

Украинец проголосовал на выборах после получения белорусского гражданства-4

Дмитрий Малик, житель агрогородка Озеры:
Честно говоря, даже немножко волнительно, не знаю почему, какие-то были волнения. Но я считаю, долг каждого пойти и отдать свой голос за кандидатов. Я благодарен за такую возможность получения белорусского гражданства, что Александр Григорьевич рассмотрел мою просьбу и выдал мне гражданство Республики Беларусь. Это тоже был волнительный момент.

Украинец проголосовал на выборах после получения белорусского гражданства-7

Избирательный участок в Озерах расположился в средней школе. К нему, помимо агрогородка, относятся еще семь деревень. В списках избирателей также 25 россиян, которые постоянно здесь проживают.

# Выборы в Беларуси # общество

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