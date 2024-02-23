Украинец проголосовал на выборах после получения белорусского гражданства

Подключаются к голосованию и те, для кого Беларусь стала вторым домом. Речь об украинцах, которые бежали от войны в нашу страну и получили не только паспорт гражданина Беларуси, но и право участвовать в политической жизни второй родины. В агрогородке Озеры впервые исполнил свой гражданский долг Дмитрий Малик – в ноябре, благодаря Указу Президента, он получил гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья мужчины девять лет назад была вынуждена спасаться от войны в Новолуганском. В Беларуси начали все с нуля, в том числе и бизнес. Организовали фермерское хозяйство: выращивают клубнику и картофель. Единый день голосования для Дмитрия Малика стал настоящим праздником. На память о значимом моменте как впервые голосующий получил подарок – Конституцию Республики Беларусь.

Дмитрий Малик, житель агрогородка Озеры:

Честно говоря, даже немножко волнительно, не знаю почему, какие-то были волнения. Но я считаю, долг каждого пойти и отдать свой голос за кандидатов. Я благодарен за такую возможность получения белорусского гражданства, что Александр Григорьевич рассмотрел мою просьбу и выдал мне гражданство Республики Беларусь. Это тоже был волнительный момент.