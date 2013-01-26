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Украинец больше часа пролежал голышом в сугробе

26 января 2013 16:57
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Новости Украины. Житель города Коломыя установил мировой рекорд пребывания в снегу без одежды.  1 час и 20 секунд Алексей Гуцуляк, так зовут героя, медитировал, представляя лето. По крайней мере, Алексей уверен, что выстоять голышом в мороз ему помогает знание секретов медитации тибетских монахов. И уже не впервые! В прошлом году мужчина пролежал под снегом 34 минуты.

Алексей Гуцуляк:
Когда я лежу под снегом, я как тибетские монахи, использую технику медитации и представляю лето.

Подобное достижение возможно только благодаря длительным тренировкам, уверен Алексей. Теперь он поставил перед собой новую цель – установить рекорд по сидению во льду.

Алексей Гуцуляк:
Обычно без постоянных тренировок пролежать так долго под снегом не возможно. Кроме того, закаливания полезны для организма и придают жизненных сил и здоровья.

Предыдущий рекорд принадлежит японцу, который просидел в сугробе на 20 минут меньше.

# общество # Книга рекордов Гиннесса

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