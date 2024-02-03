Прямой эфир

Указом Лукашенко установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ

03 февраля 2024 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ предусматривает и размеры возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах.

Указом Лукашенко установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ-1

Платежи для населения в расчете на типовую двушку с тремя проживающими при норме потребления ими услуг повысятся на 20 рублей – это половина базовой величины. Изменение тарифов будет произведено в два этапа: в январе и июне. При этом продолжат работу по господдержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Помимо этого, местные органы власти могут возмещать за счет средств местных бюджетов расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов в многоквартирных жилых домах, не покрываемые плательщиками жилищно-коммунальных услуг.

# ЖКХ # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Памятка: о чём должны знать рыбаки, когда погода нестабильна?
03 февраля 2024 17:04

Памятка: о чём должны знать рыбаки, когда погода нестабильна?

«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ
03 февраля 2024 17:04

«В наших экспозициях можно увидеть всю историю Витебской области» – зампред облисполкома на ВДНХ

Азарёнок: нам уготовили роль сакральной жертвы – только Батька не дал, спас, закрыл собой!
03 февраля 2024 16:56

Азарёнок: нам уготовили роль сакральной жертвы – только Батька не дал, спас, закрыл собой!