Указом Лукашенко установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ

Платежи для населения в расчете на типовую двушку с тремя проживающими при норме потребления ими услуг повысятся на 20 рублей – это половина базовой величины. Изменение тарифов будет произведено в два этапа: в январе и июне. При этом продолжат работу по господдержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Помимо этого, местные органы власти могут возмещать за счет средств местных бюджетов расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов в многоквартирных жилых домах, не покрываемые плательщиками жилищно-коммунальных услуг.