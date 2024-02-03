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Памятка: о чём должны знать рыбаки, когда погода нестабильна?

03 февраля 2024 17:04
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Температурные качели продолжаются в Беларуси. Вода на реках и озерах то замерзает, то начинает оттаивать. А это значит ледяная поверхность становится хрупкой. Поэтому время профилактики. В зимний период сотрудники МЧС и ОСВОД проводят ежедневные профилактические проверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рейд по тонкому льду отправилась Диана Головач.

Памятка: о чём должны знать рыбаки, когда погода нестабильна?-1

Сократить путь к дому, получить большой улов, погулять по замерзшему водоему – это далеко не весь список причин, из-за которых ежегодно происходят трагедии. Избежать происшествий можно – стоит лишь соблюдать правила и меры личной безопасности.

Памятка: о чём должны знать рыбаки, когда погода нестабильна?-4

Сергей Гайдук, начальник центра оперативного управления Минского РОЧС:
Детям запрещается выход на лед без сопровождения взрослых. При передвижении по ледовому покрытию следует быть осторожным и внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места. Не рекомендуется выходить на ледовое покрытие в пургу и темное время суток. При групповом переходе следует двигаться на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

Памятка: о чём должны знать рыбаки, когда погода нестабильна?-7

Если лед все-таки ушел из-под ног, главное – не поддаваться эмоциям. Мастер-класс от водолаза-спасателя.

Памятка: о чём должны знать рыбаки, когда погода нестабильна?-10

Андрей Акулич, водолаз спасательной станции «Заславль-1»:
Если провалился под лед, самый большой враг – это паника. То есть вы можете начать делать какие-то определенные вещи, которые вам не нужно делать. У вас есть где-то около 5-10 минут, чтобы правильно сориентироваться, то есть позвать на помощь, попробовать самому выбраться. Достаточно немного времени, поэтому не паникуйте, соблюдайте правила, знайте, как вести себя, надевайте жилеты, берите с собой всякие зацепы – то, что вам спасатели говорят – и ходите, как правило, не один, а вдвоем.

Как проходят рейды сотрудников МЧС и ОСВОД, смотрите в сюжете.

# Погода в Беларуси # общество # Диана Головач # Сергей Гайдук

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