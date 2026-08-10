В Минской области в 2026 году планируют построить 15 современных МТК

В Минской области продолжается модернизация сферы АПК. В 2026 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию 15 новых молочно-товарных комплексов и 111 профилакториев для телят на 20 тысяч мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в хозяйстве «Шипяны-АСК» Смолевичского района строится МТК. Новый комплекс рассчитан на тысячу голов и предназначен для содержания коров красной породы. Готовность объекта – 70%. Уже возведены два коровника и доильный блок, смонтировано оборудование. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Дмитрий Богданович, первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома:

Остается вот еще некоторая часть строительно-монтажных работ по третьему зданию. Монтируется доильное оборудование. В настоящее время у нас черно-пестрая порода коров и белорусский голштин. Соответственно, красная порода будет новой третьей породой. Она очень хорошо технологически приспособлена для машинного доения. Она характеризуется более высоким иммунитетом.

Кроме того, в Смолевичском районе завершается строительство трех профилакториев для телят – каждый на 250 мест. Два из них планируют сдать 17 августа.